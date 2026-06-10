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即時中心／連國程報導

高雄市六龜區濁口溪河床今（10）日下午發生一起驚險意外，兩名怪手司機因上游突降暴雨引發潰堤，瞬間受困在沙洲上。高雄市消防局與六龜警分局接獲報案後，立即調派多個分隊與特搜隊趕赴現場，所幸最終由消防人員駕駛橡皮艇強渡激流，於16時10分將兩人救回岸邊。

濁口溪上游突潰堤 2工人來不及撤離

六龜警分局新威派出所於下午3時許接獲民眾報案，指稱其同事李姓與黃姓工人當時正駕駛怪手，於六龜區濁口溪河床進行疏浚施作。不料當時濁口溪上游水口瞬間潰堤，兩名工人在來不及撤離的情況下，受困於河道中央的沙洲，情況萬分危急。新威派出所所長王龍安、警員蔡孟哲接報後迅速趕往現場，並與先一步抵達的茂林消防分隊共同展開警戒與搜救行動。

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快新聞／高雄六龜暴雨釀潰堤！2工人一度受困沙洲 驚險畫面曝

高雄六龜今（10）日下午溪水暴漲，兩名工人受困。（圖／民視新聞翻攝）





警消動員全力搜救 順利將人帶回岸上

警方為了與時間賽跑，現場搶救編組不斷擴大。下午15時45分起，除了原先的茂林分隊，內門消防分隊、六龜消防分隊以及鄰近的屏東縣特搜隊也陸續抵達現場進駐，經濟部水利署第七河川分署亦派員到場協助。

橡皮艇挺進激流，受困2人於下午4時許安全獲救，現場指揮官研判風浪與水流狀況後，決定由搜救人員駕駛橡皮艇出發，頂著激流橫渡濁口溪前往砂洲救援。在緊密協調與高效率的搜救下，橡皮艇於下午4時10分成功接觸到兩名受困工人，並順利將人全數帶回岸上，經初步檢查兩人均未受傷。

原文出處：快新聞／驚險瞬間！高雄六龜潰堤2人受困沙洲 消防員強渡激流搶命

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