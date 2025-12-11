驚險車禍！南投翁騎機車違規左轉 遭砂石車輾腳

南投草屯一名老翁騎機車左轉，結果後方跟著一台砂石車，疑似因為視線死角被砂石車追撞。（圖／東森新聞）





離奇驚險車禍，南投草屯一名老翁騎機車左轉，結果後方跟著一台砂石車，疑似因為視線死角被砂石車追撞，老翁的小腿被輾過骨折，還好他意識清楚，送醫後沒有生命危險。而老翁沒依照兩段式左轉，最高可罰1800元，但砂石車從後方追撞，可能要負起更高的肇事責任。

機車從路口左轉，後方還跟著一輛砂石車，但才剛過路口，砂石車就從後方撞上機車，龍頭左搖右晃失控，騎士整個人摔倒跪趴在地上，又被砂石車往前推，而砂石車趕快煞車，但騎士的腳卻壓在輪子底下動彈不得。

廣告 廣告

附近民眾：「那個老伯伯他，騎的比較外面，那個砂石車就煞車不及，就撞到他的時候就司機緊急煞車，那個老伯伯就倒下去外面，那個老伯伯就一直靠外面，可能他要轉彎，那個雙黃線本來就不能這樣騎，我看他，他不是騎往這裡，摩托車一定要往這裡騎，他不是他就往外面騎。」

騎士的小腿被砂石車的輪子輾過造成骨折，現場還留下了大片血跡，消防人員獲報後迅速到場，立刻以止血帶替他止血並協助脫困，隨後將他送醫治療。

草屯消防分隊隊員蔣宗哲：「到的時候就評估，需要打上止血帶，所以我們就先打上止血帶，等那個消防車來協助脫困，看應該就是有骨折的情況，我們就已經把骨折固定的東西，都放在旁邊，等他脫困馬上就進行骨折固定。」

驚險車禍發生南投草屯9日中午11點左右，梁姓老翁騎機車從中興路左轉要到太平路，但他又從砂石車的右後方移動到左前方，結果砂石車駕駛沒注意，不小心撞到老翁。

草屯分局交通事故處理小隊小隊長賴文：「兩車進入太平路後，砂石車駕駛因視野死角，未注意普重機車致發生碰撞，導致老翁倒地腿部受傷送醫。」

還好梁姓老翁意識清楚，送醫後沒有生命危險，不過這個路口依照規定需要兩段式左轉，梁姓老翁違規最高可罰1800元，但砂石車從後方追撞，恐怕要負起更高的肇事責任。

東森新聞關心您

危險行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

快訊／獨居62歲男沒出門「住處飄異味」 破門發現已身亡

檳榔攤闆娘求饒仍猛砍 嫌犯曾因「種草莓」殘殺運將

8旬駕駛稱「暈眩」衝撞機車 害騎士驚悚夾困

