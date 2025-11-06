驚險連環車禍 轎車疑為超車闖對向釀禍 兩騎士噴飛倒地送醫

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化市崙美路今（6）日上午通勤時段發生一起驚險連環車禍，一輛轎車疑似為了超車駛入對向車道，與對向迎面而來的機車猛烈相撞，騎士當場被撞飛倒地，後方兩輛機車閃避不及又陸續撞上，機車倒成一片，場面一度混亂。這起事故共造成兩名騎士受傷，所幸送醫後皆無生命危險。

彰化市崙美路上班時間發生4車車禍，駕駛與騎士發生碰撞後機車倒地，後方2騎士閃避不及撞上，詳細事故原因仍待調查釐清。（消防局提供）

事故發生於上午7點半左右，當時正值上班尖峰，崙美路車流量大。根據警方初步調查，54歲何姓男子駕駛小客車沿崙美路南往北行駛，疑似因趕時間超車，貿然駛入對向車道，與北往南直行的45歲張姓騎士迎頭碰撞，衝擊力道之大，張男連人帶車噴飛數公尺外倒地。隨後31歲陳姓、35歲武姓騎士經過時，閃避不及也撞上倒地車輛，三輛機車橫倒在路中央，散落的車殼零件遍地都是。

一旁目擊的民眾驚呼表示，聽到「碰！」一聲巨響後，抬頭就看到有人倒地，車頭全毀，機車還滑行好幾公尺。「那聲音超大，我嚇到趕快報警！」現場民眾說，當時有好心路人趕緊上前協助受傷騎士脫離車陣，並撥打119求助。

警方與消防人員獲報後迅速趕抵現場，除緊急封鎖車道進行交通疏導外，也立即協助救護。張姓與武姓騎士手腳多處擦挫傷，經清洗傷口、包紮止血後送往彰化基督教醫院治療，所幸意識清楚、無生命危險。經警方酒測，四名當事人酒測值皆為0.00mg/L。

現場轎車車頭嚴重凹陷、擋風玻璃破裂，何姓駕駛雖未受傷，但明顯受到驚嚇，站在一旁不斷向警方解釋經過。警方初步研判，疑似何男超車未注意對向車流，導致碰撞釀禍。

由於事故發生時間恰逢通勤時段，崙美路一度交通壅塞，汽機車回堵數百公尺，警方派出多名員警在現場指揮疏導，約半小時後恢復通行。

警方提醒，崙美路為雙向通行且車流頻繁的市區道路，駕駛人切勿貿然超車或搶快行駛，以免一時疏忽釀成悲劇。至於事故確切原因與肇責歸屬，仍待警方進一步分析監視器畫面與車輛行車紀錄器後釐清。