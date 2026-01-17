驚險領獎之旅！救援團隊曝2分鐘影片 暗夜海上接應諾貝爾和平獎得主

編譯林浩博／綜合報導

驚險的領獎之旅！委內瑞拉反對派領袖馬查多（María Corina Machado）在國內躲藏了一年多，去年底為了親赴挪威領取諾貝爾和平獎，冒險偷渡出國。美國救援團隊「灰牛」（Grey Bull）16日即公布了2分鐘影片，揭露了團隊在海上接應她的過程。

馬查多被接上了救援團隊的船，樣子看起來頗為狼狽。（圖／翻攝自X平台 @RapidReport2025）

２分鐘影片：寒冷暗夜中的海上接應

馬查多於去年12月初偷渡出境。她從委內瑞拉沿岸搭上一艘船，開往加勒比海的碰頭點，在那裏由「灰牛」創辦人、特種部隊老兵斯特恩（Bryan Stern）接到另一艘船。

這段經過剪輯的2分鐘影像，顯示了馬查多趁著夜色，被接應到第二艘船。當中馬查多船上的燈光，在遠處海平面亮起，她的船隻逐漸靠過來的同時，可聽見斯特恩重複喊著「那是他們」。

經過確認馬查多的身分，斯特恩協助她上船，並因此發出聲響。由於夜色黑暗，接頭的確切時間難以辨別。斯特恩與他的團隊等候多時，在把馬查多接過來時，他也不忘簡單介紹自己：「嗨，瑪莉亞。我是布萊恩。很高興認識妳。我接住妳了。」

馬查多則可聽見回應：「真濕、真冷。」

畫面隨即切到馬查多身穿暗色的夾克與帽子，直接對著鏡頭說話：「我是瑪莉亞·科琳娜·馬查多。我還活著。我很安全，在此很感謝『灰牛』。」

影片最終，是多張馬查多與救援團隊的合照，背景是斯特恩的聲音，回報他們接到了馬查多，並稱正前往委內瑞拉附近的荷蘭屬地庫拉索島（Curaçao）。

16小時救援行動

斯特恩先前曾披露，他們經過了一段既漫長又寒冷且緊張的航程，才抵達了海岸。馬查多再從庫拉索島搭機飛往挪威領獎，與已在那裏的家人團聚。

斯特恩稱，整段救援任務長達16小時，而且大多是在漆黑、洶湧的海上進行。「灰牛」救援經驗豐富，據斯特恩的說法，他們團隊在全球多地參與至少800次民間救援行動。

馬查多稱美國政府有幫助自己離開委內瑞拉，但這說法遭到接應的救援團隊打臉。(圖/翻攝維基百科)

美國政府有介入？馬查多、救援團隊說法兜不攏

馬查多16日以安全為由，拒絕就救援行動發言。

馬查多此前向媒體透露，她能逃出委內瑞拉、來到挪威，是受到了美國政府的幫助，但她不願多說細節。她那時說：「總有一天我會告訴你，但我現在不想置他們於險境。」

不過，斯特恩打臉了馬查多的說法。斯特恩稱，整場行動獲得了多名匿名人士資助，但未獲得美國政府支持。但斯特恩也坦承，他的團隊有與美軍聯繫，告知對方他們的海上位置。

