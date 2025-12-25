驚險！中壢飛車追逐 毒駕男拒檢連撞「1警掛彩」

桃園市 / 綜合報導

桃園中壢的平安夜晚不平靜，因為發生了一場飛車追逐戰。當時警方在一處路口發現有輛黑色轎車怎麼開得搖搖晃晃，上前攔查時駕駛竟然拒檢還加速逃逸，過程中一度衝撞警車，更波及到無辜民眾的車輛。最終駕駛逃到中壢分局前被警方壓制逮捕，並發現他是毒駕將他移送法辦，不過在追捕時，一名員警也因此掛彩受傷，所幸就醫包紮後沒有大礙。

警笛聲震耳欲聾，員警開著警車飛車追捕前方黑色轎車，要攔車抓人，前方另一輛警車早已超前部署，出招甕中捉鱉，黑車雖然遭到前後包夾，但駕駛往右鑽找到縫隙逃離追捕天羅地網。

廣告 廣告

警方窮追不捨，雙方上演你追我跑，這裡甚至是單行道前方還有許多車輛，嫌犯差點撞上公車，一個急閃左轉後，不顧車殼早已拖在地上繼續逃，最後在中壢分局前遭壓制逮捕，包含駕駛和後座乘客共4人全都被壓在地上。

驚 險 過程昨(24)日晚上9點多發生在桃園，嫌犯先在中壢的中央西路與大同路口，被警方發現開車搖搖晃晃，拒檢攔查加速逃逸，過程中還衝撞警車，逃到中和路還與無辜車輛擦撞，而他沒有停下來繼續逃，最後逃到延平路的中壢警分局前，被壓制逮捕，還被查出他是毒駕。

桃園市中壢警分局中壢派出所長周浚鋒說：「於車內及乘客盧男身上分別查獲，毒品殘渣袋及安非他命一包，鄭嫌經唾液初篩呈毒品陽性反應。」追逐過程中，一名吳姓員警在破窗時，右手的手掌還不幸掛彩，有部分擦挫傷，所幸就醫包紮後沒有大礙，男子最終也被依照毒駕公共危險妨害公務等罪嫌移送法辦。

原始連結







更多華視新聞報導

拒檢撞警車！失控衝文化中心廣場 車內搜出喪屍毒

桃園逾20警抓毒犯！ 街頭警匪追逐 開8槍擊胎逮人

毒駕累犯撞死婦人 爆駕駛上週衝撞藥局沒被抓

