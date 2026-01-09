驚險！休旅車追撞騎士 機車噴飛女騎士輕傷

中部中心／李文華 彰化報導彰化發生超驚險車禍！昨天（7日）上午10點多，一位媽媽，載著2歲多小女童，要去托嬰中心，行經路口卻和轎車發生碰撞，母女連人帶車倒地，小女童滾貨車下方，差那麼一點點，就會被剛起步的貨車輾過，所幸媽媽眼急手快，一把將她拉回，只有擦挫傷，生命無礙。路口右側小巷，白色轎車，緩緩向前行駛，此時一台普重機經過，轎車煞停，接著又開始慢慢往前，這時候來了一台沒看到它的機車，驚悚! 機車.轎車碰撞噴飛 2歲女童"差1秒被輾過頭"（圖／翻攝畫面）雙方碰的一下，撞成一團，媽媽騎士倒地外，身前一個小女童，也掉下來，左側貨車這時起步，眼看就要壓到她了！就在即將要輾過去那一瞬間，媽媽反應很快，伸手，一把將她撈回來，原來跟著騎士一起倒地的竟然是一位2歲多的小女童，7日上午10點多，24歲的謝姓女騎士，載著女兒要去托嬰中心，經過彰化市彰草路與精誠路口時，轎車疑似未注意到直行機車，而機車經過路口似乎也沒減速，雙方就這麼發生碰撞。驚險! 母女雙載遭撞"2歲女童滾車底" 母機警拉回（圖／翻攝畫面）小女孩只差那麼一點點，就會被車輛輾過，所幸媽媽在生死一瞬間，及時將她拉回，兩人除了擦傷外，沒有其他大礙。原文出處：驚險畫面曝！ 彰化母女騎車遭撞 2歲女童險遭輾 更多民視新聞報導高雄死亡車禍！水泥車駕駛要去台積電施工 遭轎車追撞41歲女喪命酒駕出"撞"況! 苗栗機車左轉遭逆向車擊落 騎士慘噴飛假好心真逃逸！屏東女撿罐頭遭撞 駕駛騙載醫卻落跑

