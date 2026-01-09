驚險！休旅車追撞騎士 機車噴飛女騎士輕傷

其他人也在看
千鈞一髮！3歲女童摔車底險被輾 母急拉回救命｜#鏡新聞
彰化一名婦人昨天（1/7）騎機車載3歲女兒去上學，卻發生車禍，一輛轎車從巷子開出來和機車發生擦撞。造成機車往前摔，女童當場跌到旁邊等紅燈的貨車底下，只差1秒就要被壓到，幸好婦人反應快，把女兒拉回來！鏡新聞 ・ 23 小時前 ・ 5
驚險畫面曝！ 彰化母女騎車遭撞 2歲女童險遭輾
中部中心／李文華 彰化報導彰化發生超驚險車禍！昨天（7日）上午10點多，一位媽媽，載著2歲多小女童，要去托嬰中心，行經路口卻和轎車發生碰撞，母女連人帶車倒地，小女童滾貨車下方，差那麼一點點，就會被剛起步的貨車輾過，所幸媽媽眼急手快，一把將她拉回，只有擦挫傷，生命無礙。路口右側小巷，白色轎車，緩緩向前行駛，此時一台普重機經過，轎車煞停，接著又開始慢慢往前，這時候來了一台沒看到它的機車，驚悚! 機車.轎車碰撞噴飛 2歲女童"差1秒被輾過頭"（圖／翻攝畫面）雙方碰的一下，撞成一團，媽媽騎士倒地外，身前一個小女童，也掉下來，左側貨車這時起步，眼看就要壓到她了！就在即將要輾過去那一瞬間，媽媽反應很快，伸手，一把將她撈回來，原來跟著騎士一起倒地的竟然是一位2歲多的小女童，7日上午10點多，24歲的謝姓女騎士，載著女兒要去托嬰中心，經過彰化市彰草路與精誠路口時，轎車疑似未注意到直行機車，而機車經過路口似乎也沒減速，雙方就這麼發生碰撞。驚險! 母女雙載遭撞"2歲女童滾車底" 母機警拉回（圖／翻攝畫面）小女孩只差那麼一點點，就會被車輛輾過，所幸媽媽在生死一瞬間，及時將她拉回，兩人除了擦傷外，沒有其他大礙。原文出處：驚險畫面曝！ 彰化母女騎車遭撞 2歲女童險遭輾 更多民視新聞報導高雄死亡車禍！水泥車駕駛要去台積電施工 遭轎車追撞41歲女喪命酒駕出"撞"況! 苗栗機車左轉遭逆向車擊落 騎士慘噴飛假好心真逃逸！屏東女撿罐頭遭撞 駕駛騙載醫卻落跑民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
2機車擦撞 "熱心哥"扶機車疑誤催油門再撞擋土牆
南部中心／林俊明、陳姵妡 台南報導台南東區裕忠路上，發生兩台機車擦撞事故，當時一名熱心民眾，眼看兩名騎士擦撞倒地，好心幫忙上前扶倒地機車，卻沒注意車輛還沒熄火，疑似誤催油門，機車再被加碼拖行一段，撞上擋土牆。熱心民眾，眼看兩名騎士擦撞倒地，好心幫忙上前扶倒地機車。（圖／民視新聞）馬路上，兩輛機車，不慎發生擦撞，騎士雙雙連人帶車摔倒在地。眼見兩位騎士，艱難從地上起身，後方一名熱心民眾衝上前關心，要幫忙扶起機車，沒想到..疑似手不小心催到油門，熱心民眾被往前爆衝的機車拖行，直接撞上擋土牆，連自己都嚇壞了，車禍發生在台南東區裕忠路上，當時兩名機車騎士疑似沒有保持安全距離，不慎擦撞。台南第一分局交通分隊分隊長楊政霖：「由裕忠路北往南直行，至事故地點發生交通事故，雙方駕駛均擦挫傷，無酒駕。」熱心民眾，眼看兩名騎士擦撞倒地，好心幫忙上前扶倒地機車，結果自己卻被機車拖行撞上擋土牆，人受傷倒地。（圖／民視新聞）事故發生後，兩名騎士的車子雖然倒地，但當下都還沒熄火，這時好心民眾幫忙扶車，卻誤催油門，助人反而幫了倒忙。台南第一分局交通分隊分隊長楊政霖：「另畫面中熱心人士，因扶起的事故機車未熄火，而導致油門加速而衝向路旁，經警方到場時相關人士已離去。」實在太尷尬，熱心民眾將車扶好後，就迅速離開現場，但這救人添亂的趣味畫面，也引起熱烈討論。原文出處：台南東區2機車擦撞事故 熱心民眾扶起機車 後果...添亂幫倒忙？ 更多民視新聞報導假好心真逃逸！屏東女撿罐頭遭撞 駕駛騙載醫卻落跑屏東民眾停等紅燈遭後車追撞 肇事副駕搖窗道歉後肇逃最新／北車商圈爆車禍！白色轎車直接撞入光南書店騎樓柱 現場驚悚畫面曝光民視影音 ・ 1 天前 ・ 1
生死瞬間影片曝光！2歲女童車禍險遭貨車輾頭 母驚嚇伸手猛拉救回
彰化市彰草路與精誠路口昨天（7日）發生一起車禍，謝姓女子（25歲）騎車載著2歲的女兒行經路口時，與周姓男子駕駛的小客車碰撞，謝女人車倒地，女兒也拋飛倒在一輛小貨車底，險些就遭車輪輾過，所幸謝女及時伸手施救才未發生憾事，驚悚瞬間全被行車紀錄器拍下。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
自動駕駛釀禍！國5轎車高速衝撞緩撞車 車頭全毀慘況曝
即時中心／綜合報導國5今（8）日下午發生車禍事故，王姓男子駕駛緩撞車進行道路清掃作業時，遭後方林姓男子駕駛的小客車撞上車尾。警方調查，小客車駕駛啟用自動駕駛輔助系統，但未注意前方狀況。警方提醒，駕駛輔助系統仍需注意前方交通，避免分心或過度依賴系統。今日下午，國道5號南向42公里發生車禍事故。下午3時45分左右，王姓男子駕駛緩撞車在內側車道進行道路清掃作業時，遭後方林姓男子駕駛、啟用自動駕駛輔助系統的小客車撞上車尾。警方調查，事故原因為小客車駕駛未注意前方車況，雙方酒測值均為0。事故現場於下午4時25分完全排除。警方提醒，駕駛使用自動駕駛輔助系統時，仍需隨時注意前方交通狀況，切勿過度依賴系統或分心駕駛，以免遇到突發狀況反應不及。緩撞車遭小客車撞上車尾。（圖／民視新聞翻攝）《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！原文出處：快新聞／自動駕駛釀禍！國5轎車高速衝撞緩撞車 車頭全毀慘況曝 更多民視新聞報導台灣「產業軍師」中經院副院長王健全病逝 享年67歲北一女教師區桂芝受訪竟嗆學生「腦殘」 北市教育局：個人言論自由、不處分蔡其昌備特製面紙助攻！《冠軍之路》催淚夜 吳沛憶號召500人挺台灣民視影音 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
祖雄不滿「佳娜親妹」白吃白住！要佳娜去溝通 姊妹失控竟打起來
馬來西亞男星祖雄與烏克蘭名模佳娜2023年結婚，去年11月迎來二寶兒子「季季」，家庭十分甜蜜，卻藏著不為人知的壓力。祖雄近日談到，佳娜妹妹歐莉雅來台灣後，長期與他們同住，成了「無法切割的毒瘤」，日常開銷幾乎由他們包辦，讓他超苦惱。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 68
孫淑媚生日快樂！45 歲迎來「美貌大逆轉」從苦命台語歌手→韓系比基尼正妹 被封：逆齡天花板！
而真正讓這波討論全面炸開的關鍵，其實要回到去年她登上台北時裝周伸展台的那一刻。當時她以俐落造型現身，線條緊實、比例修長，站上伸展台毫不怯場，氣場一出場就抓住所有目光。照片曝光後立刻在社群瘋傳，不少人驚呼「完全不像 40+」、「這狀態太誇張了吧」，也讓更多人重...styletc ・ 2 小時前 ・ 13
首波寒流「跌剩5度」達標！專家驚見「北台灣冒1特殊現象」
生活中心／周希雯報導今（9日）強烈大陸冷氣團稍減弱，不過受輻射冷卻影響，早晚溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫僅約9至13度；直到白天氣溫稍微回升，北部及宜花高溫16至18度，中南部及臺東高溫約20至23度。對此，氣象專家吳德榮指出，入冬第一波寒流已經達標，本島平地最低氣溫降至5度，同時北台灣因符合「晴朗、靜風」2條件，意外出現1特殊現象。民視 ・ 7 小時前 ・ 7
投手轉打者還成功旅日！統一獅教頭林岳平讚林安可
投手轉打者還成功旅日！統一獅教頭林岳平讚林安可EBC東森新聞 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
祖雄不滿小姨子「白吃白住」不幫忙 佳娜失控姊妹大打出手！
大馬男星祖雄與烏克蘭籍妻子佳娜結婚2年，育有一女一子，家庭生活表面甜蜜，卻也暗藏不少磨合壓力。夫妻倆近日登上綜藝節目談到家庭問題，祖雄直言，佳娜的妹妹歐莉雅來台後長期同住，宛如成了「無法切割的毒瘤」，讓原本單純的家庭生活逐漸失衡，也對夫妻關係造成影響。中時新聞網 ・ 17 小時前 ・ 39
蕭煌奇正妹老婆模樣曝光！去年一同甜蜜朝聖五月天大巨蛋演唱會
蕭煌奇8日下午突然宣布登記結婚，跟交往一年多的圈外女友結為夫妻，但發出的照片都將老婆的長相隱去，只為了讓她維持圈外人的正常生活，但事實上去年7月，蕭煌奇到大巨蛋朝聖五月天的演唱會，當時老婆就坐在蕭煌奇的身邊，連五月天阿信都沒發現這位「準大嫂」的存在。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 10
玄彬現身安聖基告別式！「鄭雨盛手捧遺照」哽咽唸悼詞：前輩總是很溫柔
被譽為「韓國電影界巨木」的國民演員安聖基，於本月5日上午辭世，享壽74歲。今（9日）上午，電影人為其舉行隆重的電影人葬告別式，眾多影壇重量級人物齊聚送行，其中後輩演員鄭雨盛在現場發表悼詞，數度哽咽，真摯話語令在場人士動容。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 3
防北京變卦！輝達傳對中企極限避險 買H200晶片「全額預付且不退款」
隨著美國川普政府放寬對華人工智慧（AI）晶片出口管制，輝達（Nvidia）重返中國市場取得重大進展。《彭博》引述消息人士透露，中國官方計劃最快於本季度內有條件地批准H200晶片進口。然而，鑑於過去曾因政策突變導致巨額虧損，《路透社》獨家消息指出，輝達此次對中國客戶採取了極為罕見且嚴苛的「全額預付」支付條款，以確保在政策變數下能全身而退。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 12
冷氣團還沒完！今恐探9度以下 週日再一波接力、「這天」才回暖
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導受到強烈大陸冷氣團與輻射冷卻影響，各地今（8）日清晨明顯偏冷。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，這波冷空氣雖將...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
蕭煌奇老婆氣質正臉曝光！去年同框五月天阿信 身分疑寵物訓練師
蕭煌奇今（8）日宣布完成結婚登記，震撼演藝圈。由於公開婚訊的照片僅拍到夫妻倆無名指婚戒，加上他先前低調秘戀1年，女方真實身分格外令人好奇。如今兩人現身戶政事務所畫面曝光，雖然僅以背影入鏡，不過有眼尖網友發現，在去年五月天於台北大巨蛋舉辦演唱會時，蕭煌奇就被拍到身旁有一名氣質女子同坐在觀眾席欣賞演出，疑似就是蕭煌奇新婚妻子。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 29
林光寧告別追思會！林有慧爆哭跪別父親 蕭敬騰相伴三叩首不捨別離
蕭敬騰的岳父、資深藝人林光寧日前因中風併發吸入性肺炎辭世，享壽 75 歲，消息曝光後震驚演藝圈。家屬於 1 月 8 日上午 11 點 30 分，在台北市懷愛館景行樓 1 樓景明廳舉行追思紀念會，由女兒林有慧（Summer）與女婿蕭敬騰偕同家人，為林光寧送上人生最後一程。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
太子集團陳志押送中國「為何不是送台灣或美國？」外媒揭北京搶人內幕
柬埔寨政府7日證實，太子集團創辦人陳志已被撤銷國籍並遣送回中國。中國公安部隨即公開其被捕畫面，指控涉及開設賭場、詐騙等4項罪嫌。外媒分析，陳志雖遭美英制裁與通緝，但柬方選擇應北京要求遣返，此舉形同讓中國將其「保護」在國內司法體系中，阻斷美英介入審判，並掩蓋其可能涉及的敏感政治人脈。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 170
這男人真幸福！林莎毫不猶豫為「他」接《大陸尋奇》
林莎近期接下中視招牌節目《大陸尋奇》外景主持人工作，為節目增添亮點。她坦言，接下主持棒的關鍵是因為阿公，她毫不猶豫點頭答應，「這個節目我一定要接！我很愛旅行，但心裡有一個很重要的原因，是想讓阿公看到他最愛看的節目裡，出現他的孫女。」中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 4
籌碼／外資狂倒298億！這5檔卻被搶爆 其中4檔被買到漲停
台股（7）日震盪走低，加權指數終場下跌140.83點，收在30435.47點，跌幅0.46%，成交金額約8530億元。爆出歷史天量，盤後籌碼顯示，外資單日賣超298.7億元，投信同步賣超84.5億元，自營商小幅買超22.8億元，三大法人合計賣超360.4億元，資金明顯轉趨保守，權值股與金融股成為主要調節對象。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
被蔡依林提告！梁曉珺搬法規狠酸「秒遭北京打臉」網笑：有夠尷尬
Jolin蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會台北大巨蛋場日前圓滿落幕，接著將展開中國的巡迴演出，預計橫跨北京、深圳、廈門等14座城市。不料卻傳出抖音網紅「斯理亞」指控「涉及宗教宣傳」，對此主辦單位隨即提告，斯理亞則再拍片回嗆，聲稱宗教活動依法無法在中國舉辦演唱會，不過秒遭到官方打臉。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 77