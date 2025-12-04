驚險!公園旁老翁口吐鮮血 中興警即刻救援送醫

六十一歲廖姓老翁口吐鮮血癱坐在地，單手緊抓車門把手畫面。(警方提供)

南投中興派出所警員何如琦日前執行勤查勤務期間，接獲通報前往南投市光華路兒童公園處理一件為民服務案件，到場發現一名六十一歲廖姓老翁突感身體不適並出現大量吐血情形，情況緊急，警方迅速通報救護單位並聯繫家屬，成功協助其就醫，展現警方為民服務的積極精神。

據悉，何員趕抵現場發現廖姓老翁癱坐在地，單手緊抓車門把手，努力維持坐姿避免倒地，旁邊的地面亦可見明顯大量血跡。經進一步瞭解，該老翁稍早將車輛停放在兒童公園旁，下車至附近購買午餐，返車準備用餐時突然感到強烈身體不適並口吐鮮血。他意識到情況危急，連忙下車到路旁休息，但仍持續吐血，體力迅速下滑，最後無法站立，只能坐下拉著車門支撐。

警方見狀立即通知救護人員到場，並持續陪同在側觀察老翁狀況、安撫其情緒，以避免其因虛弱再次跌倒而造成二度傷害。救護人員抵達後迅速將其送往草屯佑民醫院急救，警方也聯繫家屬到院照護，廖姓老翁及其親友皆對警方的及時協助表達感謝。

中興警分局長梁?堂表示，民眾若身體出現突發劇烈不適、胸悶、暈眩或異常出血等症狀時，務必立即停止活動並儘速尋求醫療協助，以免延誤就醫造成危險。同時，家中若有長者或身體狀況較不穩定的成員，建議盡量避免單獨外出或可攜帶緊急聯絡資訊，以利警方與救護單位在第一時間提供協助。中興分局也將持續強化為民服務精神，守護民眾安全。