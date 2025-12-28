驚險一刻！東京多摩動物園狼隻脫逃4小時 遊客無人傷亡

日本東京都日野市的多摩動物公園於28日上午發生一起狼隻脫逃事件。一隻園內飼養的歐洲灰狼於上午9時30分開園不久後意外逃出飼育區，開始在園區內活動。園方在接獲報告後，於上午10時25分立即啟動應變措施，緊急關閉動物園，並引導已入園的遊客前往室內設施或正門附近的臨時避難場所。約4小時後，狼隻於下午2時20分在正門附近的樹林中被成功捕獲，整起事件未造成人員傷亡。

日本東京都日野市的多摩動物公園於28日上午發生一起狼隻脫逃事件。（圖／翻攝自Google Map）

根據《朝日新聞》的報導，園方表示，為確保遊客安全，決定暫停開放。狼隻的逃脫引發遊客驚慌，部分遊客依指示在園內等候，直到捕獲消息公布後，現場才響起掌聲，氣氛逐漸緩和。

廣告 廣告

日本狼協會指出，歐洲灰狼主要分布於歐亞大陸，雖然體型較大，但性格相對膽小，對人類的攻擊風險較低。動物園表示，將檢討管理流程，防止類似事件再次發生。

延伸閱讀

地震「救命神器」曝光！日專家：裝「感震斷路器」可防引發大火

「韓妝」國際化推手！韓初代「美妝網紅」驚傳去世 年僅29歲

NASA新官宣 「川普本屆任期內」美國重返月球