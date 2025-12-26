驚險! 台中大吊車疑剎車失靈"倒退嚕" 苗栗2大車迎面相撞

中部中心／綜合報導

台中沙鹿區，26日上午10點多，發生驚險意外！一台大吊車，停等紅燈時，疑似剎車失靈，突然向後滑行，失控撞上分隔島及路樹，最後撞上路邊圍牆才停下；另外在苗栗卓蘭，則是有一台大貨車與砂石車迎面相撞，其中80歲駕駛一度受困車內，所幸兩起事故，3位駕駛生命都無礙。

監視器拍下，左側車道，一台橘色大型吊車，閃著雙黃燈，慢慢往前滑，但不對不對，越看越不對勁，右側車道，怎麼跟他同向行駛？原來，這輛拖吊車根本不是往前走，而是向後倒退嚕！

驚險！台中大吊車疑剎車失靈「倒退嚕」 苗栗大貨車、砂石車迎面相撞

疑煞車失靈! 台中大吊車突"倒退嚕" 撞上分隔島.路樹（圖／翻攝畫面）





事發就在台中沙鹿，26日上午10點多，吊車駕駛表示，當時在臺灣大道六段與正英路口停等紅燈，但疑似剎車失靈，整台車突然向後滑行，先是撞分隔島，再撞路樹，最後撞上路邊圍牆才停下，

幸好事故，沒有波及到其他用路人，不過同一天，在苗栗卓蘭，也發生了一起驚險碰撞車禍。

兩台大車，車頭毀損嚴重，好幾名救護人員，使用器材，合力破壞車門，苗栗卓蘭白布帆大橋下方便道，上午7點多，發生一起大車對撞事故，還傳出有一名80歲駕駛，受困車內。





驚險！台中大吊車疑剎車失靈「倒退嚕」 苗栗大貨車、砂石車迎面相撞

驚險! 苗栗大貨車.砂石車相撞"車頭毀損" 8旬駕駛一度受困（圖／民視新聞）





大貨車、砂石車，面對面，發生碰撞，所幸兩位駕駛只有挫傷，至於肇責、肇因，還須釐清。

