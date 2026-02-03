驚險！台南足療店男員工街頭持銼刀行凶 勇警衝出壓制帶回

〔記者王俊忠／台南報導〕今天晚間8點許，台南市南區的市警六分局金華派出所前方馬路口驚傳1名男子持銼刀刺殺人！29歲的足療店陳姓男員工過路口時，突然持銼刀接連刺殺對向也要過路口的50多歲李姓男子與20多歲葉姓女子，李男腹部穿刺傷、大出血；葉女背部刺傷，兩人都被送醫急救，幸無生命危險。金華所員警獲報即衝出壓制陳嫌，陳嫌手部也受傷送醫，行凶原因由警方調查中。

據了解，3日晚間8點許，台南市南區健康路上1家足療店的陳姓男員工，涉持店內使用的銼刀走過金華派出所前的健康路、金華路口時，突然拿銼刀攻擊刺向對面也要過路口的1名李姓男子，李男腹部有穿刺傷、大出血；陳男接著再持銼刀刺向另名過路口的葉姓女子致背部受傷。

李男遭刺傷後跑進金華所求救，所內多名員警隨即衝出外面壓制陳嫌與行凶用的銼刀，陳嫌手指也有受傷，被送到郭綜合醫院治療；遭刺傷的李男與葉女則被送到成大醫院急救，初步了解無生命危險。

陳嫌被逮後並沒有多說什麼話，警方詢問其足療店老闆等人員，初步得知陳嫌最近剛與女友分手，感情情緒不穩定。警方表示，陳嫌與受害的李男、葉女兩名路人並不認識，對於其行凶原因、動機正進一步調查。

