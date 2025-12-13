驚險！台鐵竟現「斷軌」 網友推測：焊接點不良

台鐵善化到新市車站間，驚傳鐵軌斷裂意外，幸好意外沒有釀成事故，但就有人推測是因為焊接不良才會斷裂。（圖／翻攝三鐵事故通報平台）

今天(13號)上午10點左右，台鐵善化到新市車站間，驚傳鐵軌斷裂意外，當時對向行駛的列車駕駛發現異常後，立刻通報，緊急封鎖維修，一度因為單線雙向通車，影響11列次45分鐘，幸好意外沒有釀成事故，但就有人推測是因為焊接不良才會斷裂。

台鐵善化到新市車站間，驚傳鐵軌斷裂意外，幸好意外沒有釀成事故，但就有人推測是因為焊接不良才會斷裂。（圖／翻攝三鐵事故通報平台）

事發現場的鋼軌中間斷成兩半，左側明顯凹陷，工務人員立即封閉軌道進行緊急維修。一位受影響的旅客表示，這是他第一次聽到鐵軌裂開的情況，雖然他們提早抵達車站，但列車晚到使等候時間拉長。有網友推測此次事故可能是因為忘記鎖魚尾板或焊接不良，才導致鐵軌突然斷裂。

現場維修工人回應指出，這次斷軌確實與日夜溫差大有關，但他強調這種情況並不常見。據了解，從清晨5點多到事故被發現前，已有15班列車經過該處，所幸並未發生意外，讓人不禁捏了一把冷汗。

台鐵人員在完成搶修後，先安排第一班列車以降速方式通過該路段，確認軌道安全無。（圖／TVBS）

台鐵人員在完成搶修後，先安排第一班列車以降速方式通過該路段，確認軌道安全無虞後，才讓其餘列車恢復正常通行。雖然此次事件造成部分列車延誤，但由於及時發現並處理，避免了可能的嚴重後果。

此次台鐵斷軌事件顯示了鐵路安全檢查的重要性，也提醒相關單位需加強軌道日常維護與檢測，尤其在氣溫變化劇烈的季節，以確保旅客乘車安全。鐵路設施的定期檢查與維護是預防類似事故的關鍵措施，相關單位應持續強化這方面的工作。

