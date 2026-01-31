驚險！國1晚間統聯客運引擎起火 司機急疏散24名乘客

今（31）日晚間7點51分，一輛載有24名乘客的統聯客運行經國道1號南下新竹96.3公里路段時，突然因引擎溫度過高而起火。幸而司機及時發現異常，迅速將車輛停靠在路肩，並立即疏散車上所有乘客，所幸無人受傷。隨後，司機向新竹市消防局報案求援。

今（31）日晚間7點51分，一輛載有24名乘客的統聯客運行經國道1號南下新竹96.3公里路段時，突然因引擎溫度過高而起火。（圖／新竹市消防局提供）

接獲報案後，新竹市消防局迅速派員趕赴現場，協助處理火情並為引擎降溫。統聯客運公司也即時調派另一輛遊覽車前往支援，將全數乘客安全接送離開。目前，火警原因仍由國道警方進一步調查中。

根據現場消防人員的初步判斷，該起事故可能與引擎過熱有關。消防局提醒駕駛人員，應定期檢查車輛狀況，尤其是長途行駛時，需特別注意引擎溫度，以避免類似意外再次發生。

