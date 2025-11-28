驚險！大貨車右轉撞直行機車 66歲女騎士險遭輾
馬路地獄步步危機！彰化鹿港一輛大貨車在路口準備右轉時，撞上直行機車，千鈞一髮之際，大貨車駕駛緊急煞車停下，66歲女騎士差一點點被輾過，場面相當驚險。
路口一輛大貨車正在停等紅燈，打了方向燈後，綠燈亮起正準備右轉，當時他的右方，有一名女騎士正要直行，駕駛疑似沒注意到，才剛右轉，女騎士消失在畫面中。駕駛聽到碰撞聲趕緊停下車。
另一個角度拍下驚險瞬間，女騎士往前騎時，疑似還沒察覺大貨車要右轉，等到發現大貨車靠過來，她也趕緊想要往右閃，但還是被撞上。女騎士連人帶車倒地，安全帽脫落，千鈞一髮之際，大貨車及時煞車停下，就差一秒女騎士可能就被輾過。
當時女騎士奮力從車輪邊想要爬起，但她的左腳受傷流血，附近民眾和熱心路人紛紛上前幫忙，大貨車駕駛也下車察看，有人趕緊叫救護車。救護車到場時，機車倒在大貨車右前車輪旁，女騎士左腳流血痛到爬不起來，消防隊員幫她初步檢查傷口包紮後，抬上救護車送醫。
鹿港消防分隊小隊長粘慶煌：「機車騎士一名女性，左腳踝撕裂傷，意識清醒。」
事發在27號中午12點27分，47歲陳姓大貨車駕駛在鹿港鹿東路和思源路口要右轉時，疑似視線死角內輪差，和66歲張姓婦人騎乘的機車發生碰撞。
鹿港警分局交通分隊小隊長郭元章：「停等紅燈待綠燈起步時要右轉思源路，張姓女騎士騎乘重機車沿鹿東路由東往西方向行駛，兩車發生碰撞，造成機車騎士人車倒地受傷送醫。」
張姓婦人送醫後沒有生命危險，警方表示雙方都沒有酒駕，詳細事故原因還要釐清，但看看事發當時畫面，還好大貨車駕駛緊急煞車，否則張姓婦人恐怕性命不保。警方呼籲，遇到大型車輛尤其是轉彎處，最好遠離或保持安全距離，以免進入視野死角區域發生意外。
