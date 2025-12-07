驚險！夫妻停車未熄火遭偷開 車主被甩飛險輾

失業男心情不好，想回南部老家，竟臨時起意換機車偷汽車。（圖／東森新聞）





失業男心情不好，想回南部老家，竟臨時起意換機車偷汽車！事情發生在台中豐原6日下午3點多，一對夫妻到三豐路的超商買東西，55歲汪姓男子路過看到車沒熄火，竟然就直接把車子開走，車主迅速衝出來攔阻，但汪姓男子猛踩油門加速，害車主整個人被甩到馬路上，差點就被後方車輛輾過，警方隨即發動攔截圍捕，只花23分鐘火速逮人。

白色轎車從便利商店倒車，駕駛座車門打開，一名男子被甩到車道上，整個人趴倒在地，後方駕駛差點就輾過，驚險閃開，換個角度監視器看到，車子在倒退時男子就站在車門試圖阻止，駕駛一轉方向盤，猛踩油門就被甩飛，男子拔腿狂奔，但雙腿追不過四輪。

民眾：「還有東西甩出來。」

男子被甩飛到馬路，眼睜睜看著愛車被搶走，負傷忍痛冒險穿梭在車陣，要拿掉在地上的東西，但後方車子一台台接著來，大家都嚇到紛紛減速閃避。

附近民眾：「男的聽說在抽菸，女的進來（買東西），他（竊賊）他其實很早就來了，機車騎了一下。」

其他民眾：「我一定會鎖門，應該不太會發生這種事，當然一定要熄火要關門，100年遇到一次而已，基本上不太可能，不是什麼落後的國家。」

驚險偷車案件發生在台中豐原6日下午3點多，一對夫妻到三豐路上的便利商店買東西，剛好55歲的汪姓男子騎機車路過，他看到車子沒熄火就直接闖入開走，車主報警，警方發動圍捕，55歲汪姓男子逃了4公里左右，在國豐路三段被攔截，警方只花23分鐘迅速逮人。

頂街派出所副所長林筱晴：「當場查獲竊取車輛的55歲汪姓男子，全案經警詢後，依違反刑法竊盜罪，移送台灣台中地方檢察署偵辦。」

經過警方了解，這名汪姓男子是新竹人，說是因為失業心情不好，從新竹騎機車南下要回老家，看到停在超商的車沒熄火，就臨時起意想要換車代步，幸好警方一路追，汪姓男子還不停橫衝鬼切，結果遇上車陣被困住，他光天化日當街偷車，險害車主被撞，只以竊盜微罪送辦，恐怕難以嚇阻惡行。

