驚險! 女子疑喝醉癱倒路邊 一旁車流量大險象環生
南部中心／綜合報導
台南中西區海安路二段，22日有駕駛目擊，一名女子疑似喝醉，從車陣中打開車門後，突然全身癱軟，倒在馬路中央，她的朋友趕緊下來，試圖把她拉回車上，卻拉不動，只好先把她留在路邊，只是當下車流量大，真的相當危險。
男子試圖要將癱軟女子扶起來帶上車。（圖／翻攝畫面）
大馬路上，一名女子全身癱軟倒地，整個人躺在機慢車道，一名男子試圖要將她扶起來帶上車，但女子實在無力起身，朋友拉了她好幾次，但怎樣就是拉不動，最後只好先把車開走，讓癱軟的女子倒在路邊。
民眾：「覺得是有點不可思議的動作。」民眾：「在路中間當然很危險，這大馬路車很多啊。」
朋友實在扶不動她，癱軟的女子最後倒在路旁。（圖／翻攝畫面）
台南中西區海安路二段，22號下午，這名女子疑似喝醉，突然打開副駕駛座車門下車後，癱軟在地，嚇得路過騎士急忙閃避，一旁車來車往，相當驚險，當下車上的男子趕緊把車停在路中，下車拉人，拉了半天還是沒辦法，這一度造成後方車流大亂，不少汽機車被堵在後頭，交通打結。長樂派出所副所長劉昱成：「女子下車後癱軟在地，隨即下車將其攙扶回車內後離去。」
女子癱軟倒在路旁，朋友當下只能先離開，再回來載人。警方也呼籲，碰到同車乘客喝得爛醉，要啟動安全鎖，防止車輛行進途中，誤觸車門，人掉出去的狀況，否則像這情況，實在讓人捏把冷汗。
