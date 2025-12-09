驚險！學員練習道路駕駛誤踩油門 教練車＂衝進候考區＂嚇壞教練

駕訓班學員誤踩油門，衝進一旁的候考區。(圖／社會事新聞影音 )

台中太平區一間駕訓班學員在練習道路駕駛時發生意外事故，學員方向盤轉到底後忘記回正，在緊張情況下誤踩油門，導致教練車直接衝進候考區，所幸無人傷亡。此事件引發駕訓安全的討論，也有其他教練強調教練車油門會特別調整，在學習初期也會全程陪同指導，提醒學員注意踩油門的力度，如果真的上路後誤踩油門，後果可能更加嚴重。

駕訓班學員在練習道路駕駛時，原本想變換車道，卻因方向盤轉到底後忘記回正，加上緊張誤踩油門，整輛車直接衝入候考區。事發地點位於台中市太平區的一間駕訓班，教練當時正想記錄學員練習情況，看到車子朝自己衝來時趕緊跳開，雖然人沒事，但受到驚嚇。這起事故造成等候區的桌椅全被撞亂，一旁的黑色車輛也被波及，車門直接凹了一個洞，當事車輛左邊車門有明顯刮痕，右方車頭也有烤漆剝落痕跡。

廣告 廣告

非當事駕訓班學員顏小姐表示，剛開始學習駕駛時比較不熟悉，不太會控制油門和煞車，還有倒退時方向會有點難分辨。而非當事駕訓班教練謝先生則解釋，教練車時速大約控制在10至20左右，如果油門鎖太緊，上坡時踩油門可能會上不去。他同時指出，如果真的發生撞擊事故，車子可能就上個安全島就上不去了。謝先生進一步說明，駕訓班至少在第一個禮拜會全程在車上陪同學員，因為考試時教練不可能全程在車上。他強調，即使教練下車時也不會馬上離開，一定會在場地旁邊，一邊觀看學員駕駛情況，一邊提醒需要注意的地方，如果等到真正上路時誤踩油門，後果可能不堪設想。

更多 TVBS 報導

地名標誌箭頭「朝上、朝下」差在哪？交通部給解答 網：考照陷阱

用路人注意！「交通1違規」罰鍰再提高 最重恐噴6萬元

6萬秒繳國庫！交通新制預計明年上路 違規重罰車輛移置保管

機車考照大改革！明年筆試改全選擇題 題庫將新增1類題目

