驚險！ 家人先上車.... 旅客企圖「肉身」攔自強號

台北市 / 綜合報導

一名男子是鐵道迷，昨(28)日他在南港火車站拍攝，突然拍到一名女子沒有趕上自強號，女子竟然直接「肉身」攔車，男子大聲喝斥才把女子勸退，據了解，原來女子的家人已經上車，她來不及，一時緊張才會這樣！而這樣子攔車，會不會被開罰？一起關心。

畫面中遠方一名女子，急急忙忙的跑向車頭，疑似錯過列車相當焦急，還拚命向駕駛艙揮手，越跑越靠近列車，甚至超過黃線下一秒⋯⋯鐵道迷說：「離開，離開，車開了。」千鈞一髮之際，在一旁拍攝列車的鐵道迷，趕緊大聲喝斥，要女子離開列車，她這才放棄沒有繼續危險行為，退出黃線之外，但究竟發生什麼事，要讓這名女子，不惜用肉身也要試圖攔停自強號。

記者吳任瑜說：「當時這名女子，在台鐵南港車站，原本是預計要搭乘，早上08點47分的，115次自強號列車南下，但她供稱是因為自己沒有趕上車，而且女兒已經在車上了，才會出此下策。」當時這名在場拍攝列車的鐵道迷，回想起當時情況，直呼真的超級危險，他目測女子，就離車廂不到30公分的距離，要是一個不小心，後果不堪設想。

當事女子（聲源）VS.鐵道迷說：「對不起，我一時...，不好意思，謝謝你，(好...好...)，謝謝，下次要注意啊，我的女兒在上面，她先上去上廁所，我本來要走到一車，因為我的座位在一車，因為我剛先讓她去五車上廁所，對不起啦，我真的太急了，我現在趕快跟她聯絡一下。」

不斷道歉，也向這名嚇阻他的旅客道謝，台鐵再三呼籲，應該預留候車時間，列車啟動後千萬不要再，靠近月台邊以免發生意外，經詢問鐵路警察局，女子沒有更靠近拍打車廂，因此沒有觸法的問題，但還是要小心安全。

