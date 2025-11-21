驚險！小客車突往前衝撞 買菜婦「倒地腳遭壓」 波及8汽機車
桃園69歲莊姓婦人買菜後，昨（20日）下午1點左右遭遇嚴重車禍。當她把菜放進後座，過沒多久，一輛由20歲劉姓男子駕駛的小客車從後方撞上，導致婦人瞬間倒地，腳部被壓在車底盤下。這起事故不僅造成莊姓婦人全身多處擦挫傷，還波及路邊停放的1輛汽車和7輛機車，形成連環撞擊。肇事駕駛聲稱是為閃避機車才發生意外，目前事故原因仍在調查中。
這起事故發生在桃園龍岡路一段往龍岡路二段方向。當時莊姓婦人剛從郵局領完東西並買完菜，正準備把東西放在後座，還在調整放置位置時，劉姓駕駛的小客車突然從後方撞上來。這一撞擊使婦人立即倒地，而被撞擊的車輛向右偏移，導致婦人的腳被壓過並卡在車輛底盤下。
肇事的劉姓駕駛表示，他當時是為了閃避一輛摩托車才轉向，不料轉向後正好撞上停在路邊的車輛，而莊姓婦人剛好在此時打開車門，因此被撞倒並滑到車底。這次意外造成莊姓婦人全身多處擦挫傷，肇事駕駛也有手部和面部擦挫傷。
更嚴重的是，這起事故還引發了連環撞擊。被撞的車輛撞上了一旁停放的機車，機車像骨牌一樣連續倒下，最終波及了1輛汽車和7輛機車。被撞車輛的損壞情況相當嚴重，後車殼整片掉落，車門也凹陷變形。
一名被波及的車主看到自己停在路邊的車輛遭受損壞，感到十分無奈。他指出車子多處受損，包括翹起的部位、需要重新烤漆的前保險桿，以及車牌周圍區域都有損壞。這位車主表示，他完全沒想到好好停在路邊的車子會遭受如此波及。
中壢交通中隊分隊長姚憬恆表示，經過測試，劉姓駕駛的酒測值為0，目前事故的詳細肇事原因仍在釐清中。這起事件讓一位出門買菜的婦人遭受意外撞擊，同時波及多輛停放的汽機車，肇事駕駛後續的賠償問題預計將有一段協商過程。
