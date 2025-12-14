驚險！屏東醉漢持刀追砍高中生 闖入國小校園引恐慌

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

屏東市驚傳隨機攻擊事件，一名男子酒後持美工刀在街頭追砍2名高中生，甚至一路闖入仁愛國小校園，場面一度失控。所幸學生機警逃入保健室，校護也迅速將門反鎖保護在場學童，警方隨後趕到制伏這名嫌犯。

這起事件發生在昨（13）日中午12點多，據了解，當時邱姓高中生與女同學要去看電影，2人相約在仁愛國小外人行道集合，不料突遭醉漢持美工刀逼近，還不斷揮舞刀具並威脅要砍死他們，2人驚慌逃竄，女同學往另一方向跑開，邱姓少年則被緊追不捨。

由於仁愛國小正舉辦校慶運動會，現場人潮眾多，嫌犯竟一路追入校園。邱姓少年在驚險奔逃中，發現保健室門未上鎖，立刻衝入避難並報警。校護見狀，也立即將周邊6名學童拉進室內並反鎖門，避免意外發生。

邱父表示，兒子是在與嫌犯拉開一段距離後才有機會打電話報警。他心有餘悸地說，從校門口與保健室相隔至少有上百公尺，若稍有耽擱，後果恐不堪設想。

被逮的嫌犯為45歲曾姓男子，疑因酒後不爽2名學生看他，才拿出美工刀揮舞，警詢後將全案依殺人未遂罪嫌移送屏東地檢署偵辦。



