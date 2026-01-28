驚險！ 工地吊板材11樓高掉落 砸中2輛車幸無人傷亡

彰化縣 / 綜合報導

彰化溪湖一棟正在施工的大樓，今(28)日下午進行矽酸鈣板吊掛作業時，疑似因為風大加上沒有做好防脫落設備，導致大量矽酸鈣板從11層樓高滑落，當場砸中2輛停在工地旁的車，其中一輛廂型車後半部幾乎被壓扁全毀，幸好當下沒有人在車內，也沒有波及路人，但建材從高處墜落，彰化縣府已經勒令停工並對建造人開罰1萬8千元，職安署也將派人到現場稽查，如果防脫落裝置不符規定，將開罰最高30萬元。

道路口工地人員正在指揮交通，緊接著，大量建材從高處墜落，硬生生砸在廂型車上，工地人員忙著清理，道路上滿地都是破碎的建材，停在工地旁的廂型車，後半部的車體幾乎被壓扁全毀，停在前方的另一輛轎車，擋風玻璃破碎。

28日上午9點多彰化溪湖光平街上，一棟正在施工的大樓，在吊掛矽酸鈣板的時候，板材不慎從11層樓高的位置滑落，大量建材砸到路邊停放的車輛，造成2車毀損，巨大的撞擊聲引來附近住戶注意。

附近民眾說：「很大聲，煙霧很多，怎麼會碰一聲這麼大聲，是什麼原因，結果看是工地隔板砸到工地的車子，一台被砸，另外一台擋風玻璃破掉，工安要做好。」

幸好矽酸鈣板砸下來的瞬間，附近沒有人經過，車內也沒有坐人被波及受傷，而受損的兩輛車，其中這輛被砸毀的廂型車，是工地內部人員的車，另一輛則是附近住戶暫時停放。

職安署中區職安中心主任林聰偉說：「初步認定是它防止脫落裝置是有問題的，根據防止脫落裝置沒有做好的部分，我們可能會處罰3萬到30萬。」

除了職安署要派人到場稽查開罰，彰化縣府建設科說，因為違反建築物施工管制要點規定，除了勒令停工之外，也將對建造人開罰1萬8千元，當下是風太大，還是吊掛過程中有疏失，砸落原因管理單位還要再釐清，但要是當下真的砸到人，後果恐怕不堪設想。

