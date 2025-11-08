驚險一幕！台北公車「恍神撞告示牌」 釀3乘客摔倒送醫

公車司機「恍神」撞施工告示牌，松江路驚險一幕3人受傷送醫。（圖 ／翻攝畫面）

台北市中山區松江路8日上午發生一起公車小型事故，幸無生命危險，但仍造成3名乘客受傷送醫，41歲洪姓公車司機沿松江路北往南第一車道行駛時，疑因短暫恍神，未注意前方施工告示牌，直接撞上設置在路旁的牌子，導致車上乘客跌倒受傷。

警方表示，事故發生時間為上午10時43分，受傷乘客包括44歲蔡女及其6歲雙胞胎兒女潘男、潘女，三人因摔倒造成輕傷，目前已送醫治療，無生命危險，洪姓司機經酒測，酒測值為0排除酒駕因素，初步研判為操作疏忽及恍神所致。

廣告 廣告

警方呼籲，駕駛人在行駛過程中應保持注意力集中，遵守交通規則，並留意道路施工與周遭環境，才能保障自己與乘客安全；同時，提醒乘客搭乘公車時務必繫好安全帶或抓穩扶手，以減少意外傷害。此次事故雖未造成重大傷亡，但仍為公共交通安全敲響警鐘。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

太子集團建立全球犯罪網！律師嘆「現在抓的都是人頭」：幕後掌門人難抓

每天互稱寶貝！她問「我叫什麼名字」男友卻答不出 過來人：結婚登記只知姓氏

王子、粿粿「疑裸擁照」瘋傳！名嘴公開比對衛浴設備 徵信社：不要煽風點火