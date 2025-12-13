驚險！強風「吹垮鷹架」險砸人車 2路人狂奔逃命

台南市勝利路工地鷹架在強風吹襲下突然倒塌，造成驚險一幕。事件發生在13日下午3點多，兩名正在穿越馬路的路人見狀立即狂奔至對街逃過一劫，所幸無人受傷。鷹架倒塌佔據兩車道，警方迅速到場交通管制，所有車輛必須繞道而行。事故地點鄰近正舉辦校慶運動會的國小，若砸傷人後果不堪設想。

鷹架即將倒塌之際，斑馬線上的路人狂奔逃到對街，幸好沒有被砸到。（圖／TVBS）

路口監視器清楚記錄了這驚險瞬間，兩名路人正準備穿越馬路，走到一半時聽到後方傳來巨響。他們同時回頭，發現鷹架即將倒塌，立刻拔腿狂奔到對街。就在他們抵達安全處的下一秒，鷹架完全崩塌並佔用了兩條車道。後方車輛駕駛見狀迅速煞車停下，幸運地沒有任何人車遭到砸中。

廣告 廣告

鷹架散落在車道上，現場很快拉起封鎖線。警方趕到現場進行交通管制，所有車輛都被引導改道行駛。根據氣象署資料顯示，當天下午台南沿海地區曾吹起8級強陣風，市區部分地區也有6級陣風，風力相當驚人。

圍下里長石桂霖表示，下午因為陣風比較強，才導致鷹架突然倒塌，幸好路過的行人都沒有受傷，這是不幸中的大幸。現場工人也證實事故原因是風太大，才造成鷹架被吹垮。

拆除工程的鷹架，被強風吹倒，當天下午台南沿海曾狂吹8級強陣風。（圖／TVBS）

石桂霖進一步解釋，這處工地原本是4層樓建築，正在進行老屋重建的拆除工程，外部架設鷹架是為了防止灰塵亂飛，工程進行約一個多星期。然而施工僅進行一周時間，鷹架就不敵強風吹襲而倒塌。由於事發當日為假日，原本的拆除工程停擺，因此也沒有工人在事故中受傷。工務局和施工單位接獲通報後，已緊急到場清理。

這起事件發生在熱鬧的市區內，特別是鄰近正在舉辦校慶運動會的國小，若鷹架砸中人群，後果將不堪設想。

更多 TVBS 報導

鳳凰颱風來亂！飛機「左搖右擺」承受側風 高屏發空品警報

花蓮馬太鞍溪「新堰塞湖」溢流！泥水淹過台9線便橋

冷氣團週日最強勁！專家：輻射冷卻加成 低溫挑戰10度

「樺加沙」恐達強颱等級！ 氣象署預計最快周日發海警

