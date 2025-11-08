驚險! 毒販騎車逃逸 警"偵防車封騎樓"30秒壓制逮人
中部中心/蔡松霖 雲林報導
海巡署會同雲林警方，聯手出擊，一舉查獲販毒集團3人，起出毒品及吸食器具。逮捕現場相當驚險，主嫌企圖騎車衝撞逃逸，專案小組以偵防車封住騎樓，30秒就壓制，場面如警匪電影！
員警開著偵防車，方向盤一轉，堵在騎樓前方，嫌犯放棄機車，徒步奔逃，卻當場受到壓制！
警逮毒販如拍電影。
海巡署雲林查緝隊指出，之前接獲情資，指稱一名吳姓男子，染上毒癮，為了支付高額買毒開銷，轉而賣毒維生！警方蒐證完備後，組成聯合專案小組，見時機成熟，兵分兩路，分別前往雲林與南投，執行同步查緝！
警逮毒販如拍電影。警方搜出海洛因47公克、安非他命36.3公克，以及多項吸食器具，全案依違反"毒品危害防制條例"，移送雲林地檢署偵辦。檢警懷疑背後仍有上游供應網，持續向上追查。
《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」
原文出處：３０秒逮捕畫面曝！毒販騎車狂逃 警方「偵防車封騎樓」堵人壓制
更多民視新聞報導
懸掛假車牌四處販毒 警逮毒鴛鴦起獲安毒與依托咪酯
逃逸移工改當國際運毒指揮官！大麻藏公墓躲查緝 警再逮竹聯幫成員
史上最大宗！台女走私20公斤液態大麻 關西機場緝毒犬臨退立功
其他人也在看
毒販深夜狂逃「電影級對峙」！海巡、警匪逼巷口 30秒神壓制揪出販毒網
警方指出，早在行動前數月，查緝隊便接獲線報，指稱56歲吳男疑染上毒癮，為了籌措高額毒資竟淪為毒品中盤商，活動範圍遍及雲林、南投地區，警方歷經長期監控、秘密蒐證後，報請雲林地檢署指揮偵辦，並與虎尾警方組成跨單位專案小組，全力追查毒品來源與販售網絡。行動當晚於6...CTWANT ・ 18 小時前
南警破門攻堅逮毒販 溯源查獲依托咪酯1.6公斤
記者翁聖權／新營報導 卅二歲的陳姓嫌犯多次因毒品案遭查緝，惟仍流竄於雲林縣與嘉義市等…中華日報 ・ 1 天前
跨域安居緝毒 溯源再逮分裝藥頭起獲依托咪酯
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 台南市刑事警察大隊接獲情資顯示，1名陳姓男子，涉嫌流竄在雲林縣、嘉義市等地區，專門販賣第二級毒品依托咪酯維生。台南市刑大表示，專案小組循線配合特勤人員，鎖定陳男租用套房破門攻堅，起獲第二級毒品依托咪酯、分裝瓶、電子煙、K盤、煙油、電子磅秤、電子煙彈、現金等。再向上溯源追查，發現陳男自今年2月起，向雲林地區1名張姓男子...匯流新聞網 ・ 1 天前
板橋3男屋內講話太大聲 警到場意外查獲通緝犯及毒品
新北市板橋區四維路某民宅內，昨天（8日）晚間7時許，疑因屋主講話聲音過大，被鄰居誤以為發生爭吵，警方獲報到場時，發現屋內有3名男子，起初還不願配合開門，在警方勸說下才開門，並接受查驗身分時，豈料警方一查發現，赫然發現其中1名周姓男子竟是毒品通緝犯，同時警方在屋內查獲海洛因、安非他命等毒品，隨即將周男以及屋主林男、李男全部帶回派出所偵辦，詢後依毒品罪送辦，周男則一併解送歸案。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
海巡署雲林查緝隊破販毒集團！毒販企圖騎車衝撞脫逃仍遭逮
海巡署偵防分署雲林查緝隊會同雲林縣警察局虎尾分局，於今年6月中旬在雲林及南投地區展開聯合緝毒行動，成功破獲3名毒販，並查獲海洛因及安非他命等證物。警政時報 ・ 1 天前
自行戒毒9成失敗！雲林戒毒機構揭毒癮者反覆吸毒原因
【記者 蔡鳳敏／雲林 報導】為什麼有些人明明想戒毒，卻一次次失敗？社會上有一種普遍的誤解：吸毒的人之所以戒不掉台灣好報 ・ 1 天前
凌晨躲貓貓！台中通緝犯狂奔3路口「躲車底」 熱心民眾一句話讓他栽了
台中凌晨驚魂！通緝犯駕車遭攔查，棄車狂奔500公尺，最終躲藏超市停車場車底下，仍難逃警方法眼。警方在熱心民眾協助下，成功在大連路一家超市停車場，發現躲在車輛下方的王姓男子，當場將其逮捕。經查，王男因毒品和公共危險案件遭通緝，才會奮力逃逸。儘管他費盡心思，但最終仍難逃法網，落入警方掌握。TVBS新聞網 ・ 9 小時前
高中營養午餐「泡麵蒸蛋」學生傻眼！校友曝內幕：學校很幽默
高雄前鎮高中營養午餐出現「泡麵蒸蛋」，10月時一度登上社群熱門，學生在夾菜時都相當傻眼。網友看到後紛紛表示，「這樣做真的很奇怪」、「看起來有點像吃過的」。不過近日又有網友分享前鎮高中營養午餐，這次蒸蛋跟泡麵終於分開了，校友看到後也忍不住表示「前鎮的午餐還是這麼幽默」。中時新聞網 ・ 1 天前
管碧玲接見三國駐聯合國常任代表 交流海洋治理
海洋委員會主任委員管碧玲七日於高雄接見馬紹爾群島、巴拉圭、斐濟三國駐聯合國常任代表訪問團，雙方就海洋治理、區域安全、氣候行動及國際法秩序等議題進行交流，深化對臺灣海洋治理經驗的認識，並拓展未來合作的可能；管碧玲主委表示，雖然被海洋分隔，但同為海洋國家，始終以真誠的友誼與共同的價值相互連結，她並感謝三位大使長期在國際為臺灣仗義發聲，特別是在聯合國及多邊場合中，支持臺灣的國際參與與區域和平，聯袂來訪充分展現理念相近國家對臺灣的友誼與支持。(見圖)海委會今(八)日說明，該訪團成員包括馬紹爾群島常任代表JohnM.Silk大使伉儷、巴拉圭常任代表MarceloEliseoScappiniRicciardi大使伉儷，以及斐濟常任代表FilipoTarakinikini大使伉儷；三位 ...台灣新生報 ・ 10 小時前
高市特教生自強童軍體驗營 登場
高雄市一一四年度自強童軍體驗營於今(八)日在高雄特教學校活力登場，今年共有超過五十位來自全市特教學校，以及特教班的國高中生報名參加，一同在校園裡體驗童軍活動的挑戰與樂趣。(見圖)主辦單位今(八)日說明，活動安排以「做中學」為主軸，學生分成小隊進行挑戰，從繩結教學、團康遊戲到野外炊事，每個環節都需要分工合作；不少學生動作雖然慢，許多繩子打結，但是在老師的鼓勵和指導，學生們都可以完成學習，也體驗有趣之處。尤其學生們在互相幫忙、共同完成任務的過程中，學習溝通、分享與解決問題，實踐榮譽、責任與服務的童軍精神。最受期待的亮點活動是「炊事體驗DIY披薩」，一到炊事時間，氣氛立刻升溫，學生們分組動手準備午餐，有人信心滿滿，有人則一臉緊張，畢竟這可不只是體驗活動，還關係到他們今天的午餐！ ...台灣新生報 ・ 10 小時前
屋內大小聲被報案！新北3男全進警局 原因曝光
屋內大小聲被報案！新北3男全進警局 原因曝光EBC東森新聞 ・ 18 小時前
網紅「吃屎哥」娃娃機店遭砸 怒喊：台灣沒有言論自由嗎？
網紅「吃屎哥」日前在桃園市平鎮區南平路經營的娃娃機店，遭兩名男子闖入鬧事。根據監視器畫面顯示，兩人分別穿著白衣與藍衣，進入店內後出腳踹門，並將手中酒瓶摔破在地後離去。游兆霖懷疑對方是刻意尋釁，事後報警處理，平鎮警分局平鎮派出所已受理報案，正循線追查涉案人士。 游兆霖稍後將事發影片上傳網路，指控兩名桃園電子報 ・ 13 小時前
合法掩非法 萬華警佈天羅網 破地下室賭場
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市萬華分局日前接獲線報指出，轄內一處洗車場出入人員複雜，疑似經營賭場，以合法掩 […]民眾日報 ・ 11 小時前
啦啦隊女神"李多慧"擔任公益代言人 出席活動大跳應援舞
民視新聞／綜合報導超人氣啦啦隊女神李多慧擔任「台灣樂作創益協會」2026年度代言人，她出席公益活動，還大跳應援舞，現場熱鬧非凡。民視 ・ 21 小時前
關鍵勝利有「雙媽會」應援 樂天桃猿奪冠至慈護宮還願
職棒樂天桃猿隊奪下今年中華職棒總冠軍，是隊史第8座、也是樂天接手後首座冠軍，領隊牧野幸輝8日在市府人員陪同下，前往桃園慈護宮還願並報告奪冠佳績，感謝媽祖一路庇佑。中時新聞網 ・ 12 小時前
屏東縣運登場 逾1.4萬人競逐31項賽事
（中央社記者黃郁菁屏東縣7日電）第74屆屏東縣運暨公教聯合運動會今天在屏東縣立田徑場盛大開幕，競賽活動為期3天。今年共有1萬4745人參與，將競逐田徑、羽球、游泳及舉重等31項賽事。中央社 ・ 1 天前
台灣首位！黃捷獲頒「年度政治人物獎」 感性喊：我來自美麗國家
即時中心／黃于庭報導民進黨立委黃捷昨（7）日代表台灣，前往德國參加One Young World世界青年領袖峰會，榮獲「年度政治人物獎」（Politician of the Year Award），成為台灣首位獲此殊榮的政治人物。她表示，雖然台灣外交環境並不容易，但她仍要驕傲地向世界分享，台灣這個美麗而堅韌的國家。民視 ・ 14 小時前
林森北路爆發「百萬債務糾紛」 兩派人馬持刀街頭互砍
警方初步調查，唐姓男子積欠吳姓、林姓等友人共逾100萬元，遲遲未歸還，雙方相約談判。今日下午3時許，雙方人馬攜帶刀械在林森北路、農安街口碰面，爆發肢體衝突，分持刀械相砍。路人目睹後趕緊報警，雙方多人掛彩，所幸無大礙，隨即四散逃離現場。警方據報調派大批警力到場...CTWANT ・ 12 小時前
北市府與新壽「合意解約」最新進度 李四川：最快「這天」可簽協議
即時中心／黃于庭、李美妍報導輝達台灣總部鎖定北士科T17、T18基地，該地上權屬新壽所有，最終其同意與北市府「合意解約」，目前持續協調移轉地上權。對此，台北副市長李四川今（8）日透漏，原則上下週五（14）前就可簽訂協議書，下下週便會開始辦理地上權相關程序。李四川表示，大概到昨天為止，市府及新壽的會計人員都已經審查完畢，原則上會於下週一把審定項目向議會報告，希望在下週三大會當中能盡速通過。他也說明，因是該項使用平均地權基金，要是議會同意，就可併決算先行支付。此外，李四川也提到，合意解約協議書已在昨天交給新壽律師，下週三之前應該可以確定，新壽則預計下週四、週五召開臨時董事會，若董事會也確定，原則上下週五前就可簽訂解約協議書，下下週開始辦理地上權相關程序，移轉至北市府，啟動都市計畫。媒體提問，因為大約下週五才簽定協議書，是否會擔心議員對於支出有疑慮？李四川回應，新壽所提出的成本，與北市府當初計算項目差不多，不過市府把比例列得比較低，新壽則認為成本較高，「原則上我們都還是可以接受，又經過會計師認證，議會應該可以順利通過」。至於輝達執行長黃仁勳旋風訪台，雖然無法碰面，外界好奇有無致電打招呼？李四川則說，他們來台時間相當緊湊，北市府與輝達團隊每週都有聯繫，包括他們現在要在國內找建築師，以及為投資計畫書找顧問等都在進行。原文出處：快新聞／北市府與新壽「合意解約」最新進度 李四川：最快「這天」可簽協議 更多民視新聞報導自家人不忍了！痛斥鄭麗文「顛倒歷史」 前藍委酸爆：應改名投降黨卓榮泰視察桃機邊境防疫 蘇俊賓籲中央同步部署3大戰場「犁記餅店」員工手指捲入機器 中市勞工局：最高罰30萬民視影音 ・ 10 小時前
新北表揚485名資深學校志工 80歲鄭金瑞寒暑不懈守護學童
感謝長期為學子奉獻心力的學校志工，新北市教育局舉辦「114年度學校資深優良志工及愛心服務站代表表揚大會」，表揚485位長期投入教育服務的志工們，他們以愛與行動支撐校園穩定，成為孩子最可靠的守護力量。從交通導護到故事共讀，從圖書管理到健康照護，這些志工將日常服務化為校園最溫暖的風景。自由時報 ・ 11 小時前