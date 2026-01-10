南部中心／鄭榮文、陳芷萍 嘉義縣報導

嘉義縣竹崎鄉林森路平交道，10日上午發生一起交通事故。一輛載運瓦斯的小貨車，疑似車斗護欄沒關，轉彎時導致大量瓦斯桶甩落，滾到平交道上，幸好當時沒有火車經過，一旁店家趕緊出來幫忙，把瓦斯桶撿到旁邊。

業者聽到巨大的聲響趕緊出來查看，發現是瓦斯桶後，趕緊幫忙撿起來放到旁邊。（圖／民視新聞）

監視器畫面錄下，一輛小貨車開過平交道，車上的瓦斯桶像打保齡球一樣，整個撒在地上，到處亂滾，其中一支滾進路旁這間餐廳，業者聽到巨大的聲響趕緊出來查看。業者賴先生說，「很大一聲的，那個東西碰撞的聲音，很像車禍的聲音，就出來看，看到是瓦斯桶就傻眼了，就馬上過來了，他迴轉應該車速比較快，所以整個倒下來了。」事故地點就在嘉義縣竹崎鄉林森路和嘉義市的交界處，是一處上坡的轉彎路段，小貨車轉彎沒減速，加上車斗右側的護欄是放下來的，導致載運的瓦斯桶因為離心力的關係被甩出去。由於掉落的地點正好是在鐵軌上，賴先生擔心影響火車安全，趕緊幫忙撿瓦斯桶。

賴先生說這裏經常有車會撞過來，院子的柵欄都被撞凹，他為了顧客的安全還特別裝了十六支的監視器。（圖／民視新聞）

業者賴先生說，「就全部滾到鐵道上面，掉到鐵道的大水溝裡面了啦，因為車子直接撞到這個護欄，直接衝到水溝裡面，幫忙把它撿一撿而已，搬起來的時候瓦斯桶都很重，應該是有瓦斯的，只有一台機車有停下來幫忙，其他閃過就走了。」還好當時沒有火車經過，否則後果不堪設想。賴先生說這裏經常有車會撞過來，院子的柵欄都被撞凹，他為了顧客的安全還特別裝了十六支的監視器。這起事故因為沒有報警，警方還在調查車輛，釐清瓦斯桶掉落的原因。

驚險！瓦斯桶甩落滾到平交道 貨車疑車斗護欄沒關

