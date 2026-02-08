社會中心／莊立誠 黃啓豪 新北報導

遇到警方攔檢，想要跳河逃脫！事發在新北市的關渡大橋，上午，有一名妨害秩序、遭到拘提的鄭姓男子，遇到警方攔查，立刻從轎車的副駕駛座奪門而出，接著越過關渡大橋的護欄，一躍而下，但還是遭到逮捕，有人說，天氣這麼冷，還敢跳河，有人緩頰說，下面其實是草皮，不會受傷。

前方自小客車，突然衝出一名身穿黑衣黑褲的男子，就看他頭不回的往前衝，沒想到下一秒，他竟然爬上邊坡護欄，從關渡大橋一躍而下。就怕男子發生意外，警方隨即趕到這處草叢堆裡，將他當場逮捕，原來眼前這名男子，涉嫌妨害秩序，還跑給警察追。淡水警分局竹圍派出所副所長許家源表示，該名男子是士林地方法院，發查妨害秩序的嫌疑人，本分局員警於今日上午九點時，執行巡邏勤務時，發現一輛自小客車，形跡可疑，且任意變換車道，即上前攔查。

驚險! 男子躲盤查"關渡橋一躍而下" 跌落草叢落網

關渡大橋驚傳跳河!網友曝"免驚"。（圖／翻攝畫面）

事發在新北市淡水區，週日上午九點多，一名鄭姓男子搭著朋友的車，行經關渡大橋時，剛好碰到警方實施盤查勤務，鄭姓男子就怕被抓，突然從副駕衝下車，拔腿狂奔，直接從橋邊的護欄，跳了下來。整個過程，被後方的行車紀錄器，拍了下來，影片PO上網，引發討論。有網友說，天氣那麼冷，還敢跳河！還有人緩頰說，下面其實是草皮，沒有危險啦。淡水警分局竹圍派出所副所長許家源還說，員警尾隨在後，行經關渡橋的時候，副駕駛的男子，突然自行下車逃逸，員警立即徒步追緝，並於關渡橋自行車林道，將其查獲逮捕。

根據了解，這名50歲的鄭姓男子，是妨害秩序的拘提涉嫌人。碰到警方盤查，心虛逃跑，終究躲不了法律制裁。





原文出處：驚險! 男子躲盤查"關渡橋一躍而下" 跌落草叢落網

