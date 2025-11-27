驚險！男童車陣中突竄出險挨撞 警：未滿14歲違規改由家長受罰

記者陳佳鈴／台中報導

一名男童未依規定行走行人穿越道，而是直接從車流間穿越道路，險象環生。（圖／翻攝畫面）

台中市近日出現一段孩童違規穿越馬路的影片在網路廣傳，引發家長與社群熱烈討論。影片中，一名男童未依規定行走行人穿越道，而是直接從車流間穿越道路，險象環生。警方事後回應指出，該行為已明顯違反《道路交通管理處罰條例》，且若孩童未滿14歲，相關罰責將由法定代理人或監護人承擔。

警方說明，影片中的孩童未經行人穿越道或未依號誌指示擅自穿越車道，依《道管條例》第78條第1項第3款規定，可處新台幣500元罰鍰；若行為人未滿14歲，其法定代理人或監護人則須依同條例第85-4條規定接受裁罰。

廣告 廣告

男童差點被撞上後又轉到隔壁車道，又差一點被另一台來車撞上。（圖／翻攝畫面）

警方強調，雖然孩童違規情節看似「只是一瞬間」，但在快速車流下可能造成極大危險，不僅易被駕駛忽略，也可能因行動突發而釀成嚴重交通事故。警方提醒，行人穿越道路應遵守交通安全規範，包括等候行人號誌、走行人穿越道、確認來車距離與速度等基本動作。

警方表示，過去相關案例顯示，孩童在無大人陪同下擅闖車道，常因視線死角、身形較小、無法準確判斷車速等因素，導致孩童挨撞送命，家長應該擔負教育責任。

更多三立新聞網報導

離奇巧合？！香港惡火釀44死 天空神秘粉橙長雲如天橋指向火場

彰化百年山壩福德宮新廟遭惡意潑紅漆破壞 警方調閱監視器緝凶中

香港惡火「37歲消防員殉職」IG曝光 曾穿打火服抱太太感性告白：愛妳

草屯驚險劫車案！陌生男藏後座搶錢 女車主下車求援車竟被開走

