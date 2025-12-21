驚險! 疑煞車失靈 油罐車衝破分隔島"一路下滑"

中部中心 ／ 中部綜合報導

來看驚險場面，一輛油罐車來到加油站卸油結束後，駕駛拿開輪擋，沒想到油罐車突然衝出去，一路橫越台中向上路衝破中央分隔島後再繼續往下衝，車輛在無人駕駛的狀況下，沿路滑行400公尺爆胎後停下來，所幸沿路沒有任何車輛遭到波及，有驚無險





驚險！疑煞車失靈 台中油罐車衝破分隔島「一路下滑」

油罐車疑暴衝 一路下滑４００公尺爆胎停下 幸無波及路過人車。（圖／翻攝畫面）





油灌車突然衝出來，駕駛想攔都攔不住，整人慘摔倒地，但可怕的是整輛油灌車，就這樣一路衝破中央分隔島，再繼續往下衝，目擊過程的駕駛，超傻眼，可怕的場景，發生在19日接近中午台中向上路上，事發現場，油灌車前輪扭曲變形整個爆胎，擋風玻璃前還夾帶樹枝，駕駛為了追車摔倒，也送醫救治

驚險！疑煞車失靈 台中油罐車衝破分隔島「一路下滑」

油罐車在無人駕駛的情況下 滑行４００多公尺才停下來。（圖／翻攝畫面）





根據了解，當時這輛油罐車是在加油站進行卸油，結束後駕駛把輪擋移開，但就在當下，車滑了出去，駕駛眼見慘了，試圖上車控制車輛，但無奈跌倒摔傷，而這輛車暴衝後，在無人駕駛的狀況下，一路滑行大約400公尺才停下，所幸沒有波及任何人車。駕駛表示手煞車有拉，也有打N檔，懷疑是不是剎車皮老舊失靈，導致輪擋挪開就暴衝，事故原因有待釐清。





