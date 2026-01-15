驚險！ 疑誤踩油門「暴衝進店」 撞破大門掉落魚塭

屏東縣 / 綜合報導

屏東枋山鄉加祿路，昨(14)日一名40歲駕駛把車停在空地休息，疑似誤踩油門，暴衝上一間桶仔雞店，隨後撞破大門，掉落魚塭，過程誇張，險象環生，隨後駕駛自行逃生，而一早餐廳業者到場，看到現場滿目瘡痍，天花板、窗戶都被撞壞，桌子椅子被撞進魚塭，慘不忍睹，估計損失約2、30萬。

凌晨兩點十七分，自小客車突然暴衝，撞破鐵皮門，巨大撞擊聲響傳出，隨後跌入魚塭。噗通一聲，整輛車摔進魚塭內，40歲男駕駛緊急逃生，從車內爬出來，隨後再拿手電筒查看車輛狀況，並且打電話找救援。

目擊民眾：「(車子)插在水裡面，很奇怪的衝法，車頂在上面而已。」看到車頂在上面而已，他自己爬出來。

到了白天，餐廳業者發現店內滿目瘡痍，天花板、窗戶都被撞毀，滿地的碎玻璃，還有好幾張桌子、椅子也連帶被車子撞進魚塭裡。而肇事車輛差點滅頂，相關單位緊急出動吊車，把車子打撈上岸，車身多處嚴重毀損，可見當時撞擊力道之大。

桶仔雞陳姓老闆：「本來車子停在這邊，(駕駛)他說他在打瞌睡，檔位忘記打回去，車子移動之前，他緊張本來要煞車結果踩到油門，整輛車衝到後面，整排椅子都被撞下去，兩張桌子撈上來桌腳都斷了，很無奈再來快過年了。」

老闆估計店內損失至少2、30萬，這起車禍發生在14日凌晨，屏東枋山鄉一間桶仔雞餐廳前，駕駛徐姓男子，原本把車停在停車場休息，疑似誤踩油門，暴衝進店，隨後摔入魚塭。

加祿內獅聯合所所長喀拉曼：「徐姓駕駛傷勢輕微，自行脫困，未就醫。」警方將持續釐清是否疲勞駕駛，疑似疏忽排檔位置，讓餐廳在年前蒙受損失，後續恐怕還得和店家釐清賠償責任。

