驚險一瞬間！彰化女駕駛74甲線自撞烏龜翻 差2公尺險墜10米深橋下

彰化縣花壇鄉台74甲線東外環道，今（21）天清晨發生一起驚險萬分的自撞翻車事故。一名女駕駛在上班途中行經花壇鄉往台中方向時，車輛不明原因突然失控，猛烈撞上快、慢車道間的水泥護欄，導致整輛車當場噴飛翻滾，最後四腳朝天，橫躺於慢車道上，差一點就墜入橋下深谷。

事故發生於清晨7點多，正值上班交通尖峰時段，翻覆的自小客車剛好卡在慢車道上，影響一大早機車騎士通行路線。更驚險的是肇事車輛翻覆位置，距離橋邊護欄僅有約2公尺距離，若撞擊或翻滾力道再強一點，極可能衝破護欄，翻落10多公尺深的橋下，後果不堪設想。

目擊者向警方表示，事故發生後女駕駛雖受到驚嚇，但仍自行從嚴重受損的車體內爬出，彰化縣消防局據報後迅速派員趕抵現場，經救護人員檢傷，發現女駕駛頭部受傷，但意識清楚，隨即於現場進行包紮處理後送往彰化基督教醫院治療，並無生命危險，至於確切的肇事原因，仍有待彰化警分局進一步調查釐清。



