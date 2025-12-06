驚險一瞬間！68歲翁失足墜6公尺深崖 警消繩索救援成功脫困

南投68歲翁失足墜2層樓深崖，消防繩索垂降搶命救援。（圖 ／翻攝畫面）

南投縣魚池鄉4日下午發生一起驚險墜崖意外，1名68歲男子行經中興巷一帶時，疑似因地面濕滑或步伐不穩，不慎失足墜落約2層樓高、約6公尺深的崖邊，當場受困動彈不得，所幸意識清楚，目擊民眾發現後立即報案，南投縣消防局獲報後火速派員前往搶救，歷經一番繩索救援作業，順利將男子救出送醫，化解一場可能釀成悲劇的意外。

南投縣消防局指出，當天下午3時左右，119指揮中心接獲通報，指魚池鄉中興巷25號附近有人墜落崖邊，指揮中心隨即派遣魚池分隊出動1輛消防車、1輛救護車，共計警消3人、役男2人、義消4人合計9人趕赴現場。救援人員抵達後，確認傷者位於道路下方陡峭邊坡，現場並無道路可徒步通行，增加救援難度。

廣告 廣告

警消立即架設繩索系統，由專業人員垂降至崖底接觸傷者，確認男子意識清楚，但左手掌有擦挫傷，並出現胸口疼痛等不適症狀。救援人員隨即進行背板固定及SKED救援捆綁包紮作業，再由上方人員合力操作繩索緩慢將傷者拉回路面，整個過程歷時數十分鐘，所幸救援順利完成。

男子被成功救出後，由救護車緊急送往埔里基督教醫院進一步治療，所幸目前無生命危險，警方也將進一步釐清事故發生經過及確切原因，初步不排除為意外失足所致，消防單位也呼籲，民眾行走山區或鄉間小路時務必注意路況安全，避免單獨行走陡峭地形，以免發生危險。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

結婚擺闊卻怪朋友包少？她包3600被罵寒酸 網傻眼：這朋友留不得

台灣夜市沒落了？ 網點出「3大關鍵」：比吃到飽還貴

影帝趙震雄認「未成年犯罪」否認性侵！向受害者道歉：深刻反省中