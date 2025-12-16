驚險！美軍機關閉應答器飛行 委內瑞拉海域上空險釀空難

一架從委內瑞拉外海庫拉索島飛往美國紐約市的捷藍航空（JetBlue）班機，當地時間15日在委內瑞拉附近空域險些與美國空軍加油機發生空中碰撞。美國南方司令部（U.S. Southern Command）已針對此事件展開調查。

一架捷藍航空班機險些與美國空軍加油機發生空中碰撞。 （示意圖／unsplash）

《NBC NEWS》15日報導，根據空中交通管制錄音，捷藍航空機師向塔台回報，軍機從客機前方約2至5英里處通過，「它們直接穿過我們的飛行路徑，我們必須停止爬升。」機師也指出，該軍用加油機並未開啟應答器，應答器是讓空中交通管制能精確追蹤飛機位置的電子設備，可透過發送代碼向塔台識別機身並提供高度等資訊。

廣告 廣告

捷藍航空發表聲明指出，機組人員已立即向公司領導層回報此事件，並已向聯邦當局通報，將參與任何調查。一名熟悉該事件的美國官員透露，該加油機當時在捷藍航空班機的核定航程範圍內，軍機關閉應答器飛行並不罕見。

美國南方司令部發言人歐提茲上校（Colonel Manny Ortiz）表示，軍方機組人員都是訓練有素的專業人士，依照既定程序和適用的空域要求執行任務。他強調安全仍是首要考量，目前正透過適當管道評估事件相關事實。

美國南方司令部在該區域執行任務之際，正值委內瑞拉與美國關係緊張升溫，川普政府曾對加勒比海和東太平洋的疑似毒品船隻進行打擊。有時軍用和商用飛機在同一空域作業時不會相互通訊，因為沒有單一機構對該空域擁有主要管轄權，這意味著軍事和商業飛行可能同時進行。雙方都可能正確遵守規則，但仍可能發生類似事件。

延伸閱讀

AI資訊粗製濫造 韋氏辭典選「slop」為2025年度代表字

明年GDP估3.54%恐腰斬 龔明鑫提2事很關鍵：仍樂觀看待

AI疑慮引爆股匯雙挫 新台幣重貶1.78角收近半個月新低