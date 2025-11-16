驚險！翔童樂馬戲團充氣城堡突塌 家長「徒手」撐氣墊救娃

由台中市低碳協會主辦、立委廖偉翔服務處協辦「翔童樂馬戲團第二彈」活動，15日晚間在台中安和公園登場，吸引許多家長帶孩子與會。（翻攝自立委廖偉翔臉書）

15日晚間在台中安和公園舉辦的「翔童樂馬戲團第二彈」活動驚傳意外，現場充氣城堡因電線遭外力扯斷、插頭直接斷裂，導致設備突然洩氣塌陷。崩陷瞬間一度傳出有小女孩受困，現場家長急撐「氣球皮套」就怕有孩子被壓窒息。所幸在廠商與立委廖偉翔服務處確認後，無人受到明顯傷害。

這場活動由台中市低碳協會主辦、立委廖偉翔服務處協辦，現場有馬戲團表演，更有小朋友喜歡的充氣樂園；家長回應，意外發生時情況一度十分危急，充氣設備下沉速度極快，若孩子被壓在氣球皮套下方，恐有窒息風險。一名媽媽驚魂未定表示，自己抱著小孩離開後「大概三秒滑梯就整個倒了」，形容現場宛如電影情節。

由台中市低碳協會主辦、立委廖偉翔服務處協辦「翔童樂馬戲團第二彈」活動，15日晚間在台中安和公園登場。（廖偉翔提供）

幸好在場家長反應迅速，不少人合力撐住塌陷的氣球皮套，避免其完全壓落或被風掀起，爭取時間讓孩子陸續撤離。工作人員抵達後確認無安全疑慮，家長們才鬆手，最終所有孩童均順利脫困。

事後多名家長對現場安全管理提出強烈不滿。他們指出，充氣城堡區域「完全無人管制」，許多未受家長陪伴的大孩子在滑梯上瘋狂推擠，擔心可能發生踩踏危險。也有人批評，入口處有人忙著發小禮物、拉社群，但真正需要人力管理的溜滑梯區「半個工作人員都沒有」，質疑是否非得等到事故發生才願意介入。

廖偉翔服務處表示，1名孩子右腳輕微擦傷，已陪同就醫並無大礙；另有1名孩童受到驚嚇，經救護站與醫院檢查後確認狀況良好，服務處也持續提供心理支持。

廠商到場後確認意外原因確為電線遭外力扯斷，對造成驚嚇深表歉意，承諾未來將加派人力，加強巡查與現場看顧，避免再度發生類似事件。廖偉翔也強調「安全永遠第一」，已要求團隊全面檢視動線與人力配置，如家長後續有任何不適或疑慮，可直接聯繫服務處。

