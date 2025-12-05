驚險! 聯結車"車輪突脫落"砸中3車 幸無人受傷
南部中心／莊舒婷、劉安晉 高雄市報導
高雄仁武區有一輛聯結車右轉的時候，兩顆車輪突然脫落，直接滾到車來車往的大馬路上，先後砸中三台轎車，誇張景象嚇壞目擊民眾，直呼好險不是發生在國道上，否則後果難以想像。
事發過後這輛半聯結車的車輪，已經有兩顆輪子掉落。（圖／翻攝畫面）
民眾行車紀錄器拍下，一輛砂石車轉彎時，左後輪一顆輪胎突然掉落，往前滾撞到一台剛好經過的轎車，另一顆輪胎也噴出來，撞擊另外兩部轎車後停下，原本在一旁執行交通疏導的員警立刻衝上前，避免事態擴大。民眾：「這一定的嘛一定很危險的嘛，應該要檢查一下，太疏忽了啦沒有那個注意心啦。」民眾：「蠻嚴重的欸，行為的問題吧就公共危險了啊。」
地點就在高雄市仁武區，這個路口車流量大且大車也多。（圖／民視新聞）半聯結車的車輪從鋼圈脫落，掉在大馬路上，遭波及自小客車外觀也出現些微受損，事發在高雄仁武區，47歲的徐姓男子，開著營業半聯結車，在右轉時拖車左後兩顆輪胎不明原因脫落，砸到三部自小客車，所幸當時速度不算快，駕駛都沒有受傷。高市警仁武分局仁武派出所副所長何岳庭：「初步研判為營業半聯結車駕駛徐男之車輛，機件脫落導致肇事，警方依違反道路交通管理處罰條例，第30之1條規定掣單舉發，可處新臺幣1000元以上6000元以下罰鍰。」其他輪胎行業者：「會掉出來可能就輪胎沒有鎖緊，或是他的輪軸保養做得不確實，一般來說的話正常輪軸保養，以大車他們在跑的公里數的話，有可能他們里程數跑得比較多很快，所以說一般正常輪軸，都是大概半年保養一次比較妥當。」半聯結車只是轉個彎，車輪竟然就直接掉兩顆，實在誇張，所幸事情發生當下並不是在車速較快的高速公路上，否則恐怕就不是車輛受損而已這麼簡單。
