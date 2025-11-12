驚險！蘇澳白米溪水暴漲 消防人員架繩索渡溪救援

台北市 / 綜合報導 台北市大安區通化夜市旁巷弄，有民眾把車停在自家門口的白線上，出國工作9天回來，卻發現車子不見蹤影，原來是停車的地方被畫成紅線，車子被開單拖吊。由於該車停放時尚未畫紅線，警方主動撤銷罰單，但車主仍質疑交工處沒事先通知。對此交工處回應，畫線時會夾單告知車主，警方看到單子不會開單，研判是拖吊人員沒注意到。白色轎車停在自家門前，一名身穿螢光背心的，交工處人員出現在車頭，拿著長長桿子伸進車底畫紅線，速度也真快，隔天就被檢舉違停，員警到場開單拖吊，讓車主好傻眼。車主楊先生說：「比較傻眼的是，交工處是直接把它畫在車底下，那這樣子隨隨便便的，私人財產就可以被移。」事發在台北市大安區，通化夜市旁巷弄，楊先生上個月30日，停完車之後就出國工作9天，一回國車已經不見蹤影。車主楊先生說：「因為出國前我也沒有收到任何通知，如果像這邊的道路，像水溝蓋換新，那他們有通知單貼在門口，那我們其實都會去移到其他地方。」警方了解狀況後，認為車主停車時，該地點尚未畫設紅線，主動撤銷罰單，不過車主仍質疑，交工處畫線沒事先通知。台北市交工處工程大隊大安區承辦人說：「已經有詢問過，我們的派工人員，現場那台車輛，的確只有夾一張通告單。」交工處強調若遇到畫線時，通知不到車主移車，會夾單子在車上供警方識別，研判是過程中拖吊人員沒注意，不過巷弄內原先都是白線，卻突然劃設成紅線民眾反應兩極。附近住戶說：「這才八米路而已，你畫線要幹什麼，這條八米路，我住在這60年，第一次看到這樣畫的，亂七八糟。」台北市大安區通安里里長鄭水波說：「因為這條巷子本來就是亂七八糟，車子都進不來，我請台北市政府來規劃這樣子，現在整條巷道28巷，乾乾淨淨的。」畫了紅線警方就得依法取締，民眾也得乖乖遵守，但相關單位被質疑，沒事先告知難免讓民眾觀感不佳。 原始連結

華視影音 ・ 1 天前