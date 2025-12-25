驚險！街頭上演警匪追逐 毒駕拒檢違規衝撞警車 狼狽落網

桃園中壢警方於24日晚間展開一場驚險警匪追逐，一名55歲鄭姓男子因車輛搖晃被警方注意，拒絕配合攔查並加速逃逸，過程中不斷交通違規還衝撞警車。警方最終在中壢警分局前攔截該車，破窗將駕駛逮捕。警方在車內查獲海洛因及安非他命，同車的55歲盧姓男子身上也搜出安非他命。此次事件中有員警受傷，造成無辜車輛遭撞，整個過程驚險萬分。

嫌犯不只毒駕車上還載毒，心虛逃逸衝撞警車遭圍捕。（圖／TVBS）

事發於24日晚間9點多，桃園中壢警方在中央西路與大同路口巡邏時，發現一輛車輛行駛搖搖晃晃，於是上前攔查。駕駛55歲鄭姓男子疑似心虛不願配合檢查，立刻加速離開現場。在逃逸過程中，鄭姓男子不斷蛇行逆向，不僅衝撞了警車，還撞到一輛無辜的車輛。警方見狀立即部署警力追捕，最後在中壢警分局前成功攔截該車。員警隨即破窗將鄭姓男子拉下車並上銬。在搜索車輛的過程中，警方在車內查獲海洛因及安非他命等毒品，同時也在55歲盧姓乘客身上找到安非他命。

中壢派出所所長周浚鋒表示，鄭姓男子經唾液快篩呈現毒品陽性反應。全案警方訊問後，鄭姓男子依毒品駕車、公共危險及妨害秩序等罪嫌偵辦，而盧姓男子及另外兩名乘客則依毒品罪嫌依法偵辦。被破窗的車輛車窗留下一個大洞，當時參與攔查的員警右手掌也因此受到擦挫傷，所幸緊急包紮後無大礙。鄭姓男子不僅吸毒上路，還違反多項交通規定，在街頭上演警匪追逐戲碼，讓平安夜變得不平安，這驚魂一刻也讓許多用路人心跳加速。

