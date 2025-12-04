驚險！警打詐破門.嫌爬陽台掛外牆 跳樓逃逸仍遭逮

屏東縣 / 綜合報導

屏東警方上個月執行「打擊詐欺行動專案」，為了追捕1位有四海幫身分的張姓嫌犯，從屏東跨區到高雄，一行人破門之際，嫌犯竟不顧生死從3樓陽台攀爬至2樓後接著狼狽往下跳逃逸，畫面曝光後令人捏把冷汗，而這名嫌犯躲藏的地點是高雄左營的國宅區，當時追捕的驚險情況也讓居民受到驚擾。

男子爬出陽台掛在外牆上，他就像蜘蛛人上身開始上演飛簷走壁戲碼，從3樓爬到2樓之後，雙腳晃啊晃，接著奮不顧身往下跳逃離現場，因為稍早前員警找上門了。

上個月11日屏東警方進行打詐專案，從屏東一路追來高雄，在左營區鎖定這名張姓嫌犯，結果攻堅之際，他不顧生死爬牆後、狼狽跳樓逃逸，躲藏在三民區女友家中，但警方擴大調閱監視器、以車追人，同日將人拘捕到案。

員警VS.張姓嫌犯說：「依法逮捕你先聽我講完，有沒有聽到啦，我有聽到。」令警方訝異的是，嫌犯縱身一跳竟然毫髮無傷，周邊住戶說：「你這樣跑也不是辦法，總有一天會被逮到，浪費社會資源何必呢，我覺得這樣很不好。」

屏東警方進行打詐專案，共計查獲詐欺集團6團共44人，其中12人因為犯罪情節重大遭到收押，屏東里港分局偵查隊長陳賜明說：「查緝總價近千萬，經移送屏東地方檢察署偵辦後，其中12名犯嫌犯罪嫌疑重大，經檢察官複訊後向法院聲請羈押獲准。」

張姓嫌犯躲藏的地點是高雄左營的國宅區，當時追捕的驚險情況也讓居民受到驚擾，嫌犯為了躲警方冒險從大樓2樓往下跳，驚悚瞬間真的是讓人捏把冷汗。

