驚險！ 警抓詐團被發現 車手闖紅燈鑽車陣逃逸仍被逮

台南市 / 綜合報導

台南警方埋伏在詐騙集團車手和被害人面交地點，準備逮人，沒想到嫌犯發現情況不對勁，立刻開車逃逸，沿途逆向闖紅燈狂飆，甚至鑽車陣落跑，場面驚險，最後刑警以車追人，查緝嫌犯到案，依法將他移送法辦。

駕駛正停等紅燈，後方一台銀色轎車高速駛來，硬是要鑽進車縫之間，狹窄的縫隙，他硬擠也是擠了過去，正當民眾傻眼的時候，後方好幾名員警下車，似乎在追這名鑽車縫的駕駛，原來他是名車手。

警方與被害人合作，要抓這名詐團成員，對方察覺有異開車一路逃竄，車手先是闖紅燈逆向逃離，偵防車只能加速尾隨，來到西門、中華南路口，車手鑽車縫繼續逃，眼見嫌犯鑽縫隙逃了，好幾名警察下車拔腿就追，但對方利用車流拖延時間，第一時間趁機逃脫。

台南市第六分局鹽埕派出所副所長林石莫說：「雙方(被害人與詐團成員)約定於19日下午14時，在新都路面交投資款項，警方在現場埋伏，惟犯嫌見情況有異迅速駕車逃逸。」警方以車追人，最後查緝嫌犯到案，這名車手與被害人面交，但當下發現情況不對，就立刻開車落跑，逃逸過程飆速鑽車陣，闖紅燈違規最高可開罰5400元，到案之後，警方也依詐欺罪及洗錢防制法，將他移送法辦。

