驚險！起火點近加油島憂引爆？ 中油：距油槽逾6公尺

新北市 / 綜合報導

這次的起火位置，距離加油泵島很近，現場所有人都捏了把冷汗。所幸加油站人員及時因應，消防人員也火速到場，沒讓火勢擴大。加油站存放大量油品，為了防範火災意外，設置在地下的儲油槽，與加油機設備至少有6公尺以上的安全距離，萬一發生火警，不僅管線自動遮斷，氣源也會切斷，啟動多重防護機制。

縱火的地點竟然是在加油站，不只是民眾驚逃，加油站員工也好緊張，仔細看當時起火的位置，除了男子身上有火，一旁還有一台運鈔車，距離加油泵島非常接近，台灣中油發言人林珂如說：「那我們也封鎖這個第三泵島，加油機的電器設備是超過6公尺以上的。所以不會被昨(9)日類似那樣子的事件，火勢給波及。」

火勢伴隨巨響，猛烈延燒到一旁的加油泵島，新北市有外包廠商更換加油機，不慎引發火勢，台中有轎車在加油過程中引擎起火，桃園也有轎車不慎撞上加油島，火勢還波及另一輛車，由於加油站存放大量油品，萬一發生火災可不是開玩笑，因此加油站的安全設置也更加嚴格。

根據法規，加油站的地下儲油槽，頂部到地面的距離，至少要有6公尺以上，周圍空間需用乾沙或礫石填實，萬一發生火警，就會啟動管線以及易燃氣體等，自動遮斷設計進行滅火。

消防從業人員陳志魁說：「但如果油量真的太多的話，泡沫主要是藉由它的覆蓋，還有吸熱，這兩種作用，來撲滅火勢。」這次新北市板橋區的加油站火警，所幸工作人員及時滅火，鄰近的消防人員也在2分鐘內趕到，沒有造成嚴重傷亡。

