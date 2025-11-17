驚險！輪椅族搭公車 控司機「硬推」下斜坡板

輪椅族搭公車，控司機未緊靠路緣，「硬推」下斜坡板。（圖／TVBS）

台北市一名使用輪椅的乘客近日控訴公車駕駛未替其繫安全帶，且下車時因公車未緊靠路邊，導致輪椅卡住無法順利下車，最終需靠熱心民眾協助才解決困境。客運業者解釋，當時因柏油路上人潮擁擠，加上前方施工與違停車輛，使駕駛難以完全靠近路緣，但已盡力協助乘客。台灣輪椅人協會理事長何秉錡指出，輪椅族搭乘公車時常面臨多種安全風險，包括駕駛未提供適當協助及公車停靠位置不當等問題。

事件發生在台北市士林捷運站附近，一名穿條紋上衣的輪椅乘客控訴，公車駕駛不僅未替他繫上安全帶，在他要下車時，駕駛還以「等我一下好不好」、「不要急好不好」的語氣回應，態度不佳且語氣不耐煩，讓他在全車乘客面前感到難堪。更嚴重的是，當公車靠站時，未依規定停靠在距離路緣100公分以內，導致輪椅卡在升降板與路面之間，動彈不得，最後需靠附近熱心民眾合力協助才順利下車。

針對此事，客運業者回應表示，當時無法緊靠路緣是因為許多人站在柏油路上等車，加上前方有施工區域及違停貨車，使空間非常受限。儘管如此，駕駛仍盡力協助該名乘客下車。關於未替輪椅乘客繫安全帶的問題，業者承諾將加強駕駛的教育訓練。

台灣輪椅人協會理事長何秉錡分享了輪椅族搭乘公車的危險經驗，他表示：「我有遇過沒有拿板子，他就直接後面放我下來，那個就超危險的。然後大部分的司機很多都不會停靠近人行道。最危險的地方就是你下去之後，他把斜坡板收完就走了，但你那是一個公車彎，然後甚至斜坡可能是在轉角，所以你要到車道才有辦法上到人行道，這是最危險的地方。」

公車友善心運動曾票選優良駕駛，表揚那些熱心協助輪椅乘客上下公車、扣安全帶的駕駛員。這些看似微小的舉動，多一分耐心與細心，對乘客來說正是最實在的尊重。

