驚險！ 陸軍彰化溪州實彈射擊 砲彈射偏波及三戶民宅

彰化縣 / 綜合報導

陸軍在彰化縣溪州鄉， 進行 實彈射擊演練，但是其中一顆砲彈，竟然飛進大庄村的一戶民宅附近，擦撞到鋁門，還撞斷一棵樹，接著又彈飛打到另一戶民宅，讓這3戶居民飽受驚嚇，陸軍隨後派員找到了砲彈，並致贈居民慰問金，同時會強化部隊訓練，避免再發生類似的情況。

民宅外突然碰的一聲，接著冒出大量白煙，劇烈撞擊民宅前的樹木也硬生生被折斷，附近的居民嚇一大跳，調閱監視器才發現，是砲彈打到自家來，事發地點就在彰化溪州鄉。

根據了解陸軍昨(4)日，正在進行實彈射擊演練，其中1顆砲彈射偏，往大庄村方向飛過來，先從1戶民宅的鐵皮遮雨棚擦過，接著往下擦撞另一戶民宅的鋁門，又彈飛撞上門外的樹木，而砲彈又彈起，飛了將近250公尺，再度擦撞另一戶民宅的磚牆，才終於停了下來，居民聽見屋外磚牆被撞擊，連忙出門看發生什麼事，才看到1顆砲彈在地面，意外共波及3戶民宅，還好沒有傷到居民。

陸軍教準部發言人張國書上校說：「獲報後呢，砲測中心單位指揮官立即親赴現場慰問，向居民表達歉意，也獲得住戶諒解，後續由專業人員陪同司令部編組專案小組前往調查，來釐清事故肇事的原因。」

陸軍派員找到砲彈，也致贈慰問金，同時強調會負責損壞民宅修復事宜，後續將強化部隊訓練，避免相同情況再次發生。

