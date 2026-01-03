驚險！ 雪隧開到時速97公里「後車緊貼」 駕駛氣炸

宜蘭縣 / 綜合報導

民眾日前行經雪山隧道，後方車輛長時間緊貼，儘管已經開到每小時97公里，超過限速90公里，但後車依然沒有保持安全距離，駕駛痛批後車影響用路人安全，畫面PO網後引發網友熱議。依照規定，小型車於雪隧內應保持50公尺以上距離， 不過警方表示目前沒有接獲報案，但後車與前車的安全距離明顯不足，依法可處3000元到6000元罰鍰，如果後車駕駛以逼近或其他不當方式，迫使前車讓道，最高可處3萬6000元罰鍰。

廣告 廣告

民眾開車在雪隧裡奔馳，但後方黑色轎車卻一路逼近，緊緊跟隨，兩車距離近到幾乎沒有安全緩衝，甚至快直接貼在一起，讓前方駕駛氣得PO文控訴，駕駛說，當時自己的車速已經開到97公里高於限速，沒想到還是被後方車輛長時間緊貼，痛批對方想違規不會自己變換車道，不要影響正常使用道路駕駛的人。

附近民眾說：「當然是很危險因為有限速在，我們只要不要低於限速，其實我們都是合法。」附近民眾說：「實在是很不可取啦而且又是在隧道裡面，然後這樣一直逼車對前車的駕駛，或者是同車的乘客來講，都是一個很大的一個壓力。」

雪山隧道連接新北市坪林區，和宜蘭縣頭城鎮的高速公路，平日通勤時間及假日，車流量都很大，為了減緩塞車狀況，也能避免低速行駛影響交通，造成後車追撞或塞車，因此雪山隧道，最高限速每小時90公里，最低限速每小時70公里。

至於安全距離，小型車要保持50公尺以上，大型車則得保持100公尺以上，如果遇到隧道內道路壅塞，事故或其他特殊狀況，所有車輛仍要保持20公尺以上安全距離，但這輛轎車跟緊緊，已經明顯違規，好在這次危險行為，沒有發生造成任何傷亡，行車多一分距離，就多一分保障，也提醒民眾，務必遵守速限和安全距離，確保自身及用路人的安全。

原始連結







更多華視新聞報導

雪隧龜速車1至5月取締161件 高公局籲莫當路隊長

網揭駕駛疑抱女童開車致雪隧塞車 警：最重罰3.6萬

雪隧開到時速90！ 後車仍死貼逼車 駕駛怒批「太危險」

