驚險! 預拌車翻覆險砸騎士 屏科大機車追撞2人送醫

南部中心／洪明生 屏東報導

11日上午十點多，一輛預拌混凝土車，在行經屏東小琉球復興路與肚仔坪路口時，疑似煞車失靈翻覆，一旁原本要騎機車的騎士趕緊跑開，驚險逃過一劫，另外在屏科大，有學生疑似車速過快，追撞前方同為學生的機車騎士，造成兩人送醫。

屏東預拌車翻覆險砸騎士 屏科大爆機車追撞２人送醫

過彎沒煞車，預拌混泥土車翻覆，一騎士驚險閃過撿回一命。（圖／翻攝照片）

一名男子走到路口準備要騎機車，這時他突然發現一輛預拌混泥土車開過來，他機警的趕緊跳開，下一秒整台車在沒剎車情況下直接翻覆，壓壞他的機車，所幸他是逃過一劫，至於車輛翻覆撞擊路面時，前擋風玻璃是整片掉落，駕駛緊急從前方爬出來，就連鞋子都已經掉了。這起車禍意外發生在屏東小琉球，駕駛預拌混泥土車的李姓駕駛姓員警供稱，剎車突然失靈，所以才會在轉彎時無法轉速，導致離心力過大而翻覆，所幸這起意外沒有造成人員傷亡，但有三台機車遭波及。屏東警琉球分駐所所長李宣益：「波及停放路旁兩台普重機，一台微型電動車駕駛酒測值為零。」

屏科大校園腹地廣，師生上課機車道塞車，一學生不甚追撞前方兩機車。（圖／翻攝照片）

至於在屏科大校園內，許多師生騎機車前往上課，一名學生疑似車速過快，來不及剎車直接撞上前方兩台機車，不僅自己摔車也害的兩名騎士飛出受傷送醫。屏東警內埔分局四組組長黃堂益：「後車與前車間應保持隨時可以剎停之距離，駕駛人應注意車前狀況，及兩車併行之間隔。」由於屏科大校學腹地廣，過去也曾多次發生車禍，警方以及校方提醒學生們，校園內務必減速慢行，才能避免發生意外。

