驚險! 馬太鞍溪水清晨"不明原因"突暴漲 人員.機具急撤離

地方中心／陳孟暄 陳威余 趙永博 花蓮報導



被鳳凰颱風沖毀的花蓮馬太鞍溪便橋，目前還在搶修當中，但今天清晨，溪水突然再度暴漲，導致現場施工單位，緊急連人帶機具，進行撤離，所有作業因此暫同，所幸目前水位已經退至安全範圍，施工單位也重新回到現場，就盼能再預定時間完成施工。

滾滾泥水狂奔而下，河道上，還有正在進行清淤工作的怪手和施工人員，場面相當驚險。

驚險！馬太鞍溪水清晨「不明原因」突暴漲 施工人員、機具急撤離

驚險！馬太鞍溪水清晨「不明原因」突暴漲 施工人員、機具急撤離。(圖／民視新聞)

從監視器畫面可以看到，18日清晨，大約8點20分左右，花蓮馬太鞍溪的河川水位，因為不明原因，突然暴漲，就怕意外發生，現場施工人員及機具，通通停下手邊作業，趕緊撤離現場，公路局東區養護工程分局，花蓮工務段的搶修團隊，馬上加強監控水位，要等水位退到安全範圍，才能繼續進行便道搶修。

公路局花蓮工務段副段長 李建華：「便道的部分,我們目前會把它恢復,短期間預計是在11月25號左右，會把它恢復，鋼便橋的部分，也是持續在進行，它的期限是在115年的1月31日，預定完成時間」。





這次突發事件，影響便道搶修進度，公路局表示，後續將會與相關單位共同協調，建立聯防與即時通報機制，來提升應變效率，保障交通安全，所幸目前水流已經恢復正常，施工單位也重新回到現場，就盼能再預定時間，完成便橋與鋼便橋的施工。





