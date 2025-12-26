驚險！駕駛路中下車撿東西 「忘打P檔」車滑走

駕駛把車停在路中間，冒險下車撿東西。（圖／翻攝自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）





有民眾行經高雄旗山旗南二路，目睹驚險一幕，綠燈亮有駕駛把車停在路中間，冒險下車撿東西，結果他忘了打P檔，一下車車輛就往前挪動，幸好他反應快，趕緊爬回車內，否則事情嚴重性不容小覷。

前方路口燈號切換成綠燈，民眾原本想開始加速，但前方自小客卻還不走，反而是把車門打開，原來是駕駛的菸掉了，趕緊下車撿，但這時車子卻往前挪動，嚇得他趕緊轉身，抓住車門鑽上車，起步時連門都來不及關好，為了撿東西，差點就出了意外，相當危險。

廣告 廣告

事發在高雄旗山的旗南二路，24號下午兩點多，這名白衣駕駛明明已經看到綠燈了，還是冒險下車撿東西，結果這一撿，沒有打到P檔，煞車放掉，車子當然就自己往前了，幸好他動作快，還來得及爬回車內，不然如果車子就這麼繼續往前，鐵定會造成其他用路人的危險。

東森新聞關心您

危險行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

愛車跑了！ 忘拉手煞「勿追車肉身擋」 要大喊：疏散

粗心！男下車講電話「未打P檔」 車衝落龍鳳漁港

獨家／網紅「停車場拋錨」怨免費拖吊是假！因「卡P檔」被多收費

