驚險! 騎士搶黃燈撞雙載機車 駕駛偏離車道撞整排機車
中部中心/王俞斐、李文華、羅宇翔 彰化報導
彰化員林市1日深夜發生一起驚悚車禍，一名男子騎乘機車，在黃燈轉紅燈之際，高速通過路口，撞上綠燈起步的雙載騎士，兩車三人通通噴飛倒地，送醫沒有大礙；同樣在彰化，有駕駛開車不慎偏離車道，撞上路邊整排機車，幸好無人受傷。
騎士闖黃燈搶快撞雙載機車 兩車三人噴飛受傷(圖/民眾提供)
路口監視器拍下，騎乘機車的施姓男子，在黃燈轉紅燈之際，高速通過路口，從一群騎乘腳踏車的民眾面前，呼嘯而過，緊接著猛力撞上，綠燈起步的雙載騎士，兩車三人瞬間噴飛。驚悚車禍，發生在彰化員林市，山腳路二段和員水路口，幸好受傷三人，送醫後都沒有大礙。
小客車偏離車道撞上停放在路旁的機車 遭撞機車像骨牌一樣整排傾倒(圖/民眾提供)
同樣在彰化，也有驚險瞬間，小客車，行駛路線，越來越歪斜，偏離車道，撞上停放在路旁的機車，轎車因為猛力撞擊，車身劇烈晃動，遭撞機車，像骨牌一樣，整排傾倒，排氣管留下大大小小刮痕。
遭撞機車留下大大小小刮痕 幸好沒有人員遭波及受傷(圖/民視新聞)
肇事38歲林姓駕駛，事發後自行前往派出所，幸好事發當下，沒有人員遭到波及受傷，有驚無險。
《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」
原文出處：彰化驚險瞬間！駕駛撞整排機車 騎士搶黃燈撞雙載機車３人噴飛
