驚險！高雄柴壽山《網紅路線》誤判釀險象 警消、民團救失溫民眾化解危機

（觀傳媒高屏新聞）【記者宋德威／高雄報導】高雄柴壽山3日驚險連連，一天之內接連發生兩起意外事故，從白天登山步道跌倒受傷，到傍晚海岸受困失溫，所幸在警消與民間救難團體通力合作下，皆順利化解危機，未釀成憾事。

首起事故發生於3日上午，地點在壽山相思亭附近，一名男子疑因身體不適不慎跌倒，造成臉部與腳部擦傷。鼓山消防分隊獲報後迅速到場，進行包紮止血等初步處置，所幸傷勢不重，後續交由家屬照顧，未送醫治療。第二起事件則發生於傍晚時分，一對男女依網路資訊前往柴山海岸「阿郎壹」秘境路線健走，卻因天色昏暗、海水漲潮，受困於礁岩岸際，其中受困女子不慎落海出現失溫情形，情況相當危急，緊急撥打119求助。

警消獲報後，立即動員「高市府消防局鼓山消防分隊」隊員黃騰基、王宏育、李韋毅、何宜賢、李坤振、陳宥安、謝坤成，同時結合多個公部門與民間團體救援能量，包括災害防救團體「中華戶外探險協會雲豹工作隊」、「壽山自然國家公園管理處」保育巡查員陳健順、林祐德、「岸巡總隊」及「鼓山分局新濱派出所」等單位趕赴現場。由於地形陡峭、浪況不穩，救援難度高，現場經專業評估後，決定採取「繩索拖掛救援技巧」，展開高風險救援行動。

在長達約2小時的合作下，警消與民間救難人員密切分工、相互支援，成功將受困民眾自礁石區運用繩索架設救援技巧將受困男女吊掛上岸。其中一名女子因嚴重失溫，雲豹工作隊隊員第一時間脫下自身外套為其保暖，展現民間救難團體即時應變與人道關懷精神，讓獲救女子頻頻致謝。

高市府消防局第二大隊副大隊長柯佩鳳表示，此次救援能順利完成，仰賴警消與民間救援團體長期培養的默契與專業能力，也再次提醒民眾從事登山、海岸活動時，務必評估自身體能、留意天候與潮汐變化，避免單獨或於天黑後進入高風險區域，以確保自身安全。

高雄柴壽山一天之內接連發生兩起意外事故，從白天登山步道跌倒受傷，到傍晚海岸受困失溫，所幸在警消與民間救難團體通力合作下，皆順利化解危機，未釀成憾事。（圖／民眾提供.2026.01.03）