驚險！高雄正修科大前BMW火燒車 技師險遭火噬

高雄鳥松區正修科大校門前今（21）日中午驚傳火燒車意外，一輛正要開往保養廠維修的BMW休旅車在行經澄清路工地旁時突然起火燃燒，現場烈火吞噬車體、黑煙直竄雲霄，造成50歲的戴姓技師右手燙傷，所幸送醫後並無大礙。

高雄市消防局於今日中午12時11分接獲報案，指出澄清路段發生汽車火警。據了解，該車主為61歲的洪姓男子，因車輛故障委託保養廠員工戴男將車開往仁武區檢修，不料車輛從鳳山出發，行經鳥松區澄清路的正修科大前方時，車子引擎突然竄出陣陣濃煙。

戴男見狀趕緊靠邊停車，並立刻拿取滅火器嘗試自行撲滅火源，但在滅火過程中，右手大拇指不慎遭火勢燙傷。由於火勢蔓延極快，轉瞬間整輛車便被火舌包圍，戴男見狀只能放棄滅火，趕緊通報119求救。由於事發地點鄰近澄清湖風景區及正修科大，猛烈火勢引發路過民眾恐慌。

消防局接獲通報後立即出動3車趕赴現場布水線全力灌救，火勢在短時間內獲得控制並撲滅，但休旅車已付之一炬，確實起火原因仍待消防局火調科進一步採證釐清。



