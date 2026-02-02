驚險! 高雄轎車疑"違規左轉"撞騎士 機車前輪"離家出走"

南部中心／陳家祥、陳芷萍 高雄市報導

2日清晨五點多，高雄一輛轎車疑似違規左轉，與搶黃燈的直行機車發生擦撞，機車騎士當場倒地，機車的前輪整個掉落，滾出後卡在轎車的車尾底下，騎士頭部和腳部擦挫傷，還好沒有生命危險。

機車前輪撞擊後居然整個脫落，一路跟著白車滾，滾到白車後頭，就這麼直挺挺的卡在車屁股底下。（圖／民視新聞）

一輛機車疾駛直行，就在黃燈轉紅燈時，穿越十字路口，撞上一輛左轉的白色轎車，人車當場倒地，但機車前輪居然整個脫落，一路跟著白車滾，滾到白車後頭，就這麼直挺挺的卡在車屁股底下。目擊民眾：「我們第一聲是聽到『碰』，然後第二秒是『啊』，可能是騎機車的在『啊』。」白車女駕駛：「我左轉然後他直行，然後我記得他好像騎蠻快的，我有先聽到他...，就是撞上之前我有先聽到，他喊很大聲的"啊，好像就是煞車不及吧然後就撞到了。」高市警中山派出所長陳湧介：「為白色自小客車沿中山路北往南直行，欲左轉中正路往東方向，與對造重機車騎士沿中山路南往北直行，雙方於路口發生擦撞。」

機車前輪撞擊後居然整個脫落，還好騎士只是頭部和腳部擦挫傷。（圖／民視新聞）

這起車禍就發生在高雄市捷運美麗島站上方的平面十字路口，救護人員抵達後，先將男子扶到路旁，仔細替他檢查傷勢，還好只有頭部和腳部擦挫傷，意識清楚，包紮後將人送醫做進一步檢查，汽車駕駛則沒有受傷，但受到很大的驚嚇。白車女駕駛：「剛剛是有蠻嚴重的晃了一下，因為我現在蠻緊繃的啦。」高市警中山派出所長陳湧介：「雙方於現場經酒測並無酒駕情事，本起交通事故雙方恐有，未規定遵守號誌規定，恐處以新台幣600元以上1800元以下罰鍰。」警方表示，兩台車疑似都有違規，肇事責任誰重誰輕，將交由交通專責人員調查釐清。

