驚險! 13歲女見母跌水圳泡水近3小時 警民合力救人

地方中心／陳孟暄 吳志恆 趙永博 花蓮報導



花蓮卓溪鄉清晨驚險一幕，一名49歲婦人疑似身體不適，跌落住家外的水圳，被水流一路沖了60公尺，家中13歲女兒發現媽媽不在家，急忙外出尋找，發現媽媽掉進水圳裡，嚇得立刻報警，最後由員警與熱心民眾合力搶救，才把泡了近3小時的婦人，安全救上岸。

13歲女兒vs.警方：「啊人在哪裡?那一條河漂過去了 漂過去了? 這條河漂過去了」。



一名13歲女孩，指引警察，沿著水圳，找媽媽，只是一路搜尋，只聽到水流聲不停，卻怎麼都找不到人。

廣告 廣告

驚險！花蓮１３歲女見母跌水圳 警民合力救人

驚險！花蓮１３歲女見母跌水圳 警民合力救人。(圖／民視新聞)

警方：「等一下，你先抓過去」。

果然不遠處，發現婦人整個泡在水裡，所幸水深只到膝蓋，員警嘗試丟繩子，但婦人手腳無力，根本抓不住。

熱心男子：「我下去 給你踩我這個背」。

就在這時，一名熱心男子脫下鞋子，直接跳下水圳，蹲低讓婦人踩在背上，兩位員警則在上方拉婦人的手，三人合力，才終於把泡在水裡，將近3個小時的婦人救上岸。根據了解，這起事件發生在花蓮卓溪鄉，49歲施姓婦人，11日一早6點多獨自出門，剛好那天外頭下著豪雨，又疑似身體不適，整個人跌進水圳裡，被水往下游一路沖，漂了60公尺。多虧女兒發現，趕緊打電話報警！

驚險！花蓮１３歲女見母跌水圳 警民合力救人

驚險！花蓮１３歲女見母跌水圳 警民合力救人。(圖／民視新聞)

玉里分局卓樂派出所長 陳照欽：「該名婦人外出時，疑似身體不適，跌落住家外的水圳，本所便沿著水圳往下游搜尋，所幸在下游60公尺處，就發現落水婦人，婦人意識清楚，隨即合力將人救起，並通報消防送醫」。

一場意外歡喜收場，結束三小時的驚魂記。





原文出處：驚險！花蓮１３歲女見母跌水圳 警民合力救人

更多民視新聞報導

泥流衝明利村「水利署的鍋」？季連成急喊不應責備 理由全說了

花蓮中配村長慘了！內政部強硬表態「必須解職」 陸委會發聲力挺

花蓮新堰塞湖恐釀災？林保署曝最新數據明顯縮小

