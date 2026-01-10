驚險！3童坐遊樂設施「安全桿」沒放 竟突升空

孩童搭乘遊樂設施時，安全桿根本沒放下就突然升空。（圖／翻攝自抖音）





中國新疆有遊客穿越封鎖線，到河邊拍照，結果拍到一半遇到冰雪融化河水暴漲，趕緊往岸上撤離才逃過一劫，而在四川，則是有孩童搭乘遊樂設施時，安全桿根本沒放下就突然升空，嚇得旁邊家長趕緊出聲制止。

3名小朋友坐在遊樂設施上設備升起，但家長眼尖看到不對勁。

一名爸爸趕緊出聲制止，原來遊樂設施的安全桿根本還沒放下，小朋友身上僅有一條安全帶設施就啟動升空，這起驚險的樂園意外就發生在中國四川，幸好當下被家長即時發現否則一旦升到半空，瞬間下降後果不堪設想。

中國網路新聞：「網友稱當時工作人員，態度是無所謂。」

當地官方人員：「他（設施員工）當時操作那個他的（安全）意識不夠強，初步的處理就已經開除了那名員工。」

實在有驚無險後來這款兒童版的自由落體，才被工作人員緩緩降下，類似這樣的驚險場面還發生在新疆喀納斯，遊客原本開心在雪景河邊拍美照但突然發現有異狀。

滾滾河水夾雜巨大浮冰從上游如猛獸般衝下，幾名遊客趕緊往岸上撤離才逃過一劫，因為不到30秒溪水暴漲這種凌汛，主要是上游冰雪融化造成溪水猛漲特別危險。

不過在陝西秦嶺這五名山友可就沒那麼幸運，他們違規闖入「鰲太線」也就是被稱為徒步死亡率最高的路線之一，結果導致3人死亡，其中一人獲救還因為失溫凍傷雙腳截肢。

